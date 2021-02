TERMOLI. Ha ripreso pennelli e colori in mano da nemmeno un anno, ma ha fatto un percorso magico. Sempre più alla ribalta la docente termolese Ylenia Paladino, che continua ad avere successo dentro e fuori i confini nazionali.

Riavvolgendo il nastro all’indietro negli ultimi mesi, dal 24 al 27 settembre scorsi ha potuto far ammirare due delle sue opere, selezionata assieme ad altri 22 artisti. Una occasione speciale, alla Galerie d'Art Cecchin-Stretti di Cannes, al 10 Rue Saint-Dizier, attraverso l'artexpertise di Firenze, che aveva già realizzato la mostra che ha furoreggiato nell'estate scorsa, sull'esperienza della pandemia.

Ora alla ribalta ci sono due nuovi quadri, il primo, "La fusione dall'amore", è presente alla galleria Merlino di Firenze, dal primo al 6 maggio 2021 sarà presente alla galleria Thuillier di Parigi.

Il secondo quadro, "Solo l'amore umano è capace di rompere gli oggetti, anche quelli più duri", andrà alla galleria Merlino di Firenze questa settimana e farà parte di un catalogo stillato dalla galleria stessa Merlino degli artisti in permanenza (lo è diventata dal 12 settembre 2020); infine, grazie a questo quadro è tra i migliori 60 artisti d'Italia. Questo dipinto sarà a Londra in aprile e a Innsbruck (Austria) dall'8 all'11 luglio.

Ma c’è di più, a schiudere le porte al talento di Ylenia c’è la Mondadori.

«Sono una delle artiste selezionate per l'enciclopedia Mondadori "Artisti 2020/2021", presto sarà presente in tutti i punti della Mondadori, in 400 gallerie italiane e in 300 quelle europee. Questi 2 quadri sono autobiografici. Mai prima. Gli altri erano più concentrati sulla "Metamorfosi", intesa sempre in senso positivo e fortemente intrecciata alla realtà, ora la trasmutazione è meno evidente perché ho rafforzato la valenza dei contenuti».

Appunti di una conversazione speciale, avvenuta la scorsa settimana all’evento artistico-culturale presso

«L'arte funge anche oltre che da terapia, si nutre della trasposizione della nostra anima all'esterno, ma individua anche le possibili soluzioni».