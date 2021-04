TERMOLI. «Tappa in Molise di Giallo in tour: Tappa inconsueta per Marjkal e la roulotte di #giallointour2021. Il Molise con le sue placide colline evoca ricordi di voci lontane, precisamente quella di Janis Joplin, l'indimenticabile signora del R&B, raccontata da Marika Lucciola.

Scrittori tali e aspiranti: il tempo stringe, maggio si avvicina. Vogliamo il racconto ambientato nella terra delle vostre origini». Si legge questo sulla pagina Facebook relativa a #giallointour2021.

Continua il successo letterario della giovane scrittrice termolese che noi abbiamo conosciuto meglio nella rubrica che abbiamo tenuto su Termolinline "Generazione Social", dove ha presentato il suo interessantissimo libro che parla di musica ma soprattutto di una artista, un fenomeno degli anni 60-70, Janis Joplin.

Il suo libro "Being Janis" è stato selezionato per un evento itinerante lungo lo stivale".

«Il festival letterario internazionale Festival Giallo Garda ha selezionato #BeingJanis per la sua meravigliosa iniziativa, Giallo in Tour.Il festival tocca virtualmente tutte le regioni dello stivale promuovendo opere degli scrittori del luogo. E hanno scelto me per il Molise».