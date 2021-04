Premio internazionale alla Cultura 2021 assegnato ad Antonietta Aida Caruso

TERMOLI. Già premiata nel 2020 con il “Premio Adriatico internazionale per l’arte”, la concittadina è stata insignita del “Premio internazionale alla cultura Luca Romano 2021”. Architetto, artista, scrittrice e docente, la Caruso ha svolto lavoro di Ricercatrice sui Beni architettonici e storico-artistici del territorio, ha pubblicato libri per l'Istituto Regionale di Studi Storici e per l’Istituto di Ricerca Educativa. Ha collaborato in progetti con l'Università di Firenze e con l’Unimol sulla catalogazione dei Beni culturali e i relativi eventi espositivi. Ha svolto il compito di componente del consiglio direttivo e curatrice delle mostre nell’“Istituto Italiano dei castelli - sezione Molise” dal 2002 al 2013 ed ha fondato nel 2010 l'associazione “Cantieri Creativi”, dove lavora come operatrice culturale. Curatrice di mostre e relatrice in numerosi convegni, è presente con articoli e opere scultoree e pittoriche in volumi e riviste internazionali. Moltissimi i suoi riconoscimenti. Si citano alcuni: nel campo dell’architettura, il 1° Premio al concorso d’idee per il Recupero del borgo antico di Termoli e redazione del Piano; della fotografia, il 1° Premio Alfredo Trombetta a Campobasso; del video, il 1° premio alla mostra internazionale del cinema di Viterbo; della pittura, il 1° Premio al concorso della Tèmenos, a Monteroduni (IS) e 1° premio al Concorso Cisl a Termoli; della scultura, 2° premio al Festival internazionale dell'arte a Bari. Tra i libri pubblicati si citano:

Le monografie:

ñ Quando il pericolo veniva dal mare IL CASTELLO DI TERMOLI, introduzione del prof. M. Civita, 1995

ñ Frammenti di memoria L’ANTICA CATTEDRALE DI GUARDIALFIERA – introduzione del prof. F. D'Episcopo, Istituto di studi storici 2005

ñ Molise: disegni e cartografia storica – Istituto di studi storici 2006

ñ Natale di terra, introduzione del prof. F. D'Episcopo, 2009

ñ Mondi Invisibili, arte e poesia, introduzione del prof. Nicola Mattia 2011

ñ Non dimenticare il dono che possiedi – percorso artistico su Timoteo, introduzione di mons. Domenico D’Ambrosio 2015

ñ L’armonia delle imperfezioni 2020

ñ La porta del Perdono, le origini della porta santa nella cattedrale di Guardialfiera 2021.

I Libri come curatrice (con esposizioni documentarie e artistiche):

ñ La conservazione dei beni culturali - Liceo Artistico di Termoli 2001.

ñ Oh che bel castello! Itinerari didattici intorno ai castelli, Assessorato al Turismo Regione Molise 2006

ñ Beni culturali: didattica oltre confine – Istituto di studi storici 2006

ñ Oltre lo sguardo, 25 artisti al MACTE di Termoli 2017

ñ Orme oltre il tempo 2018

ñ Hai visto? La stella polare! 2019

ñ Poesia senza tempo nel nostro tempo, 2019

ñ Quando il dito indica il cielo!”, scultura e poesia, 2020.

I Libri come illustratrice

ñ Pensieri e parole, di Virginia Macchiaroli Mucciaccio, 2019

ñ La terra da scoprire, di Mario Antenucci, 2019

ñ Tratturo di Rossella de Magistris 2020

ñ “Ciao Giù”, memorial su Giulio Rivera, di Adele Terzano 2020

ñ L’altro Molise, di Mario Antenucci, 2021.