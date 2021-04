TERMOLI. Dopo la presentazione ufficiale di ieri mattina in sala consiliare, è stata inaugurata la prima delle tre casette per i libri volute dall'amministrazione comunale in collaborazione con l'associazione "Il Mosaico" che ha finanziato il progetto. Presenti l'assessore alla Cultura Michele Barile e il presidente de "Il Mosaico" Enrico Miele. Il progetto "Adotta una casetta per i libri" coinvolge anche i quartieri di Colle Macchiuzzo e Porticone. Le altre due casette saranno inaugurate nei prossimi giorni in via Firenze e all'interno nel parchetto di Colle Macchiuzzo. Sono state "adottate" dalla Lilt, dall'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo e dall'associazione "Casa del Libro".

Al centro del progetto le periferie e la ferma volontà di promuovere la cultura attraverso la lettura. Sono stati già donati diversi testi, molti dei quali si trovano da oggi all'interno della prima casetta istallata vicino all'edicola e alla piazza di Difesa Grande. Un modo per rivitalizzare le periferie e rilanciare "Termoli Città che legge" nell'ambito del Patto della lettura siglato dall'amministrazione comunale. All'inaugurazione era presente anche Gabriella Manes che insieme al marito ha realizzato le casette per conto dell'associazione "Il Mosaico". Una iniziativa che in un prossimo futuro potrebbe coinvolgere anche altre zone della città.