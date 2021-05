TERMOLI. È il tempo che hai perduto per la tua rosa che ha reso la tua rosa così importante” diceva il Piccolo Principe tra le sue righe. Il tempo, un’incognita, qualcosa di inafferrabile, ma che scandisce la nostra vita e la nostra quotidianità, composta da luci e ombre.



Lo scrittore Gianluca Caporaso ha raccontato ai nostri microfoni proprio il tempo, nella sua inesorabilità e con la sua importanza.



L’autore ha firmato le copie del suo ultimo libro, uscito sul panorama letterario il 25 marzo scorso. Una serie di filastrocche dedicate ai tempi del tempo, perché per il nostro autore c’è un tempo per ogni cosa. Ma che cos’è il tempo? Un interrogativo che si pone l’uomo sin da quando ha cominciato a camminare sulla terra. Esistono tanti tempi come dice l’autore, non c’è un tempo giusto.

Il logos, la parola è l’unica fonte che rende vivo ciò che ciascuno di noi ha vissuto e ha conservato nel proprio animo.



L’autore non narra soltanto lo scandire del tempo, ma ha raccontato più volte il mondo magico dell’infanzia con altre opere pubblicate precedentemente.

Noi di Termolionline gli auguriamo soltanto il meglio per il suo nuovo lavoro dedicato all’incognita della vita, il tempo. Come disse qualcuno: “La vita è sul filo, tutto il resto è attesa”.