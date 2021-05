TERMOLI. La riapertura dei musei ha coinciso con l’avvio del 62esimo premio Termoli, al MacTe, come reso noto nei giorni scorsi dalla medesima Fondazione a capo dell’istituzione culturale cittadina di via Giappone.

Occasione colta al volo dall’istituto comprensivo Schweitzer, che ieri mattina, celebrando due giorni dopo la “Giornata Internazionale dei Musei" (che cade il 18 Maggio).

Gli alunni, accompagnati dai docenti, si sono recati alle 11 presso il MACTE - Museo di Arte Contemporanea di Termoli, una importante occasione per i nostri alunni della classe 3^ A che, a conclusione del ciclo di studi, ha avuto il privilegio di poter visitare le sale del Museo il giorno dopo la sua riapertura, sale che ospitano la mostra del 62esimo Premio Termoli.

L'evento scolastico è inserito nel macro Progetto di Educazione Civica: “Un percorso a piedi, un itinerario nel tempo, un incontro con l'Arte Contemporanea”, questo il titolo dell’ultimo appuntamento.

A illustrarlo la professoressa Carla Di Pardo.

«Come docente di arte, era mia intenzione inserire nella programmazione progettuale per l’educazione civica nelle scuole, una visita guidata al Museo Macte, per le classi terze della scuola secondaria di primo grado, per far conoscere alle giovani generazioni il proprio territorio e il patrimonio artistico e culturale in esso, sensibilizzare ed educare alla bellezza i nostri ragazzi. Sono fermamente convinta che riuscire a trasmettere tutto questo ci permetterà di formare degli adulti consapevoli e rispettosi, certa che l’arte e la creatività, ci renderanno liberi e che la Cultura salverà il mondo, citando I grandi.

Il nostro Comprensivo, grazie alla sensibilità della nostra dirigente, professoressa Marina Crema ed io come docente di arte, ci crediamo e ci siamo e chiediamo, come Istituzione scolastica, di interagire con le bellissime realtà del territorio, per uno scambio di realtà, un grazie va anche alla direttrice del Museo MacTe, Caterina Riva, che ha favorevolmente accolto la nostra richiesta di visita, improntata alla finalità di educare alla bellezza.

È stata un’esperienza molto formativa, quella di giovedì mattina, per i nostri alunni, hanno vissuto qualcosa di speciale, Termoli inizia finalmente a vestirsi di nuovo ad assumere un nuovo aspetto, si avvicina sempre più ad una cittadina vestita di cultura, non più solo studiata sui libri, o visitata nei viaggi, in altre città, ma vissuta sulla propria pelle, indossando un vestito nuovo, consapevole della sua bellezza e delle sue ricchezze. Visitare un museo per i cittadini di Termoli non è usuale, fino a due anni fa, questa importante realtà non c’era, oggi si ed invito tutti ad andare. È stato una piacevolissimo full immersion nell’arte contemporanea, i ragazzi hanno avuto la possibilità di avvicinarsi alle opere ed avere anche la fortuna di ascoltare la spiegazione, direttamente dalla direttrice Caterina Riva che non solo ci ha ricevuto, ma che con gentilezza, si è resa disponibile, offrendo a noi tutti le sue competenze e conoscenze sull’Arte ma anche e soprattutto sugli Artisti e le loro Opere esposte in occasione della 62ma edizione del Premio Termoli curato da Laura Cherubini. Siamo partiti dalla grande sala centrale, per poi visitare tutte le stanze dell’ex mercato, allestite per l’occasione, contenenti le varie installazioni. Insieme alla Direttrice, a farci da guida, la giovanissima collaboratrice, esperta in laboratori didattici, Amalia Vitale, abbiamo così trascorso circa due ore in loro compagnia e i ragazzi, imparando a conoscere, comprendere e dunque apprezzare l’Arte, la bellezza, il patrimonio artistico e culturale presente sul territorio hanno infine votato, tramite una semplice procedura, la loro opera preferita, voti che andranno ad aggiungersi a tutti quelli che saranno espressi in questi mesi di esposizione, da tutti i visitatori che si recheranno al Museo, voti che aggiudicheranno il Premio del Pubblico agli Artisti. Una valida esperienza formativa, affrontata con molta curiosità, tante le domande poste e tante le risposte. Che dire ... W l’Arte e W il MACTE! Consiglio di andare al Museo, l’ingresso è libero e le emozioni tante».