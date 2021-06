“Guardia Adalferii avamposto di guerra” e "La porta del perdono", doppia vetrina culturale

GUARDIALFIERA. In occasione della solenne riapertura della porta Santa presso l'antica cattedrale di Guardialfiera Antonietta Aida Caruso ha realizzato quest'anno la mostra “La porta del perdono”. Com'è nel suo stile, l'artista si esprime con l'arte visiva e la scrittura e per questo la mostra è stata presentata insieme al suo ultimo lavoro letterario: “Guardia Adalferii avamposto di guerra”, un testo premiato in Toscana al concorso letterario nazionale “Anime vicine e lontane del nostro patrimonio artistico” indetto dai “Borghi di lettura”. Le abbiamo chiesto come mai ha pensato di creare questa mostra e di scrivere questo libro.

«Ho pensato che, quest'anno, la consueta riapertura della porta Santa a Guardialfiera, impreziosita dai nuovi pannelli bronzei, povesse essere un evento speciale, un segno di rinascita e di speranza per tutti noie colpiti da lutti e sofferenze, dopo la circostanza dolorosa della recente pandemia che ha segnato il nostro tempo. Anni fa ho indagato sull'antica cattedrale, dov’è questa porta, tentando di ripercorrere le vicende architettoniche e ho scoperto un Bene molto articolato e complesso, testimone di origini antichissime risalenti ai Longobardi. Così ho pubblicato, col sostegno dell'Istituto Storico, uno dei libri più belli sulle architetture molisane. Ma esiste un valore immateriale - storico e di forte religiosità - legato alla porta est della costruzione. Si tratta di un'antichissima tradizione che va tramandata: la sua apertura, il giorno della festa del Patrono, ricorda l'arrivo di papa Leone IX a Guardialfiera con le sue truppe nel 1053, prima della battaglia contro i Normanni, dove rimase sconfitto, e l'istituzione da parte del papa della porta del perdono, prima della cristianità e unica nel Molise. Questo evento fu la premessa per la costituzione della diocesi, avvenuta pochi anni dopo».

Sono esposte lungo la navata dell'antica cattedrale 15 tele. Illustraci la mostra.

«Sebbene ispirati al fatto storico, sono dipinti contemporanei che vogliono indagare il tema del conflitto, ieri come oggi, sempre presente nella storia dell'umanità. Il conflitto non è solo la guerra, ma anche la difficoltà di vivere in una società competitiva, dove vige il dio denaro, dove la mancanza di riferimenti morali porta l'uomo a ingaggiare battaglie interiori contro demoni sconosciuti. Il quadro “La battaglia di Civitate” è l'emblema della violenza di tutti i tempi, un po’ come Picasso ha fatto con Guernica.

Dal conflitto nasce il dolore, il male. Sappiamo che più si risponde al male col male e più si amplifica. C'è solo un modo per superarlo: il perdono. Di qui il titolo della mostra».

Quindi non è solo una rievocazione folcloristica, ma c'è un messaggio dietro.

«Ciò che dà senso all'arte è sempre il messaggio, la ricerca spirituale. L'arte non è un esercizio tecnico per produrre quadri piacevoli da appendere sul divano di casa!

La mia pittura rappresenta immagini autogene, non provenienti dall’esterno, ecco perché non è realistica o di mimesi. Esige l’invito a chiudere gli occhi della mente razionale, delle classificazioni e dell’accademismo (infatti è molto lontana dalla perfezione), per immergersi nelle suggestioni delle scene che ritornano rivisitate, come per renderle vive dentro il mondo frammentato e nebuloso della storia.

Si tratta di immaginare, non vedere. Immaginare, per esempio, i borghi arroccati sui colli circondati da una natura selvaggia, l'humus della terra del Contado di Molise con lo scrosciare del fiume, i sentimenti di un papa costretto a combattere da ragioni di stato, una porta del perdono come talismano per i soldati portati a morire in battaglia, il suo tormento…

Lo stile è figurativo con una forte componente astratta. Infatti le figure hanno volti senza individualità - come se facessero parte di una dimensione ultraterrena - allestiscono guerre senza il fragore delle armi e spargimenti di sangue, combattono battaglie senza tempo».

Come fai a rendere questo immaginario?

«Scudi, elmi, cavalli, stendardi appaiono combinati sulle tele con pochi riferimenti spaziali che rievocano il Molise medievale. Le composizioni sono accostamenti di azzurri, rossi, verdi, esaltati da un po’ di oro, che è un colore astratto, senza sfumature e chiaroscuri, delimitati da segni decisi, per dare forza epica al racconto visivo. L’incompiutezza delle figure, l’indeterminazione delle linee di composizione, fatte di segni e colori indipendenti dal reale, sono questo tentativo di andare oltre la storia, oltre il visibile. Una pittura che intende penetrare nella dimensione parallela dell'immaginazione, al fine di creare un mondo sognato dai bambini, gli unici che possono accedere a mondi paralleli, fuori dal rumore circostante, scenario senza tempo».

Il libro che accompagna la mostra è rivolto ai ragazzi?

«In effetti, nel disegnare la grafica della copertina, ho cercato di dare l'immagine di un libro fantasy proprio pensando ai ragazzi. Il libro ha una prima parte storica presente nella prefazione del prof. Antonio Mucciaccio, ma sostanzialmente è un racconto di fantasia.

I racconti medievali hanno il fascino del mistero, del prodigio, del sacro che interviene nel reale. Era questo che volevo rendere con la pittura e con le parole. Ed ecco perché non va cercata aderenza storica, né nelle tele né nel libro, ma solo aprirsi alla suggestione, affinché l’immersione nell’arte diventi anche immersione nel profondo di noi per rendere visibile l’invisibile che è dentro di noi».

La presentazione del primo giugno è stata arricchita da numerosi interventi. Chi ha partecipato?

«Oltre i saluti del Sindaco Enzo Tozzi, della scultrice della porta Paola Patriarca, dei presidenti del centro Studi Molise Gianni Di Risio e della Proloco Angelo Antenucci, vi sono stati i due interventi critici della prof.ssa Ferrante, per la parte letteraria e del prof. Narducci, per la parte artistica, intervallati da brani musicali inediti composti dalla Subart. Particolare risonanza ha prodotto la recitazione di Michela Della Penna, il suono del flauto armeno di Luca Mastrogiuseppe e il canto di Roberta Di Lorenzo».

La mostra, ampiamente visitata il primo e 2 giugno, resterà ancora esposta fino al 7 giugno.