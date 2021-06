TERMOLI. Un viaggio tra culti agresti, divinità, credenze popolari, tradizioni e rituali religiosi che hanno caratterizzato secoli di storia e intere civiltà e loro generazioni. In questo affascinante viaggio ci ha accompagnato la Prof. Paola Di Giannantonio, autrice del saggio breve intitolato "La tavola Osca di Capracotta", presentato nel pomeriggio di martedì 22 giugno nella sala consiliare del Comune di Termoli. La curiosità nei confronti di questa tavola, rinvenuta nel 1848 nel territorio di Capracotta, nasce dalla passione dell'autrice per le tradizioni popolari che definisce utilizzando le parole di Gramsci: "La cultura popolare non è una bizzarria o una stranezza ma è una cosa da prendere sul serio".

Inoltre, la Di Giannantonio racconta che ad alimentare questa curiosità nei confronti della lingua osca e di tutta la storia che ruota intorno ad essa sono stati i molteplici punti di contatto tra la cultura abruzzese e quella molisana. Infatti, l'autrice ha una doppia anima essendo abruzzese di nascita e molisana di adozione.

È proprio l'amore per il territorio molisano e in particolare per Termoli, città in cui ha insegnato, che ha portato alla decisione di presentare per la prima volta questo libro nel nostro comune.

La lettura e la visone del libro è assolutamente originale e creativa come ha dichiarato Nicola Mastronardi-giornalista e scrittore - intervenuto durante la presentazione.

Mastronardi ha arricchito l'evento con un'ampia lettura storica delle popolazioni sannitiche e della loro evoluzione.

Al termine dell'evento è intervenuto anche lo scrittore Antonio D'Ambrosio, che ha sottolineato come questa nuova interpretazione, fornita dalla professoressa, possa fungere da apri pista per nuovi orizzonti e scenari negli studi sulla tavola e nella valorizzazione e promozione delle culture antiche e popolari che sono l'anima dei nostri territori.

L'evento è stato moderato da Daniela Battista -Presidente de "La Casa del Libro", e arricchito da un intermezzo, da parte della Prof. Lucia Bruno e della nipotina dell'autrice, che hanno letto alcune parti della tavola Osca.

Un ringraziamento particolare, è stato rivolto all'autrice da parte del sindaco di Capracotta Candido Paglione che ha approfittato per invitare la Di Giannantonio a presentare prossimamente il testo anche a Capracotta.