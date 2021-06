TERMOLI. Il re dei tautogrammi e scrittore per strada, la nostra città ospita Walter Lazzarin. Veneto d’origine e cittadino del mondo. Autore di due romanzi e cinque libri editi da diverse case editrici. Il giovane Walter è stato ospite in questi giorni proprio qui in città. L’artista è stato accompagnato dal'artista Fredy Luciani, che da sempre si occupa di tematiche culturali nel tessuto della nostra Termoli, ed oltretutto il professore è anche stato nominato ambasciatore della cultura.



L’artista ha esibito tutta la sua bravura e il suo talento proprio per il corso Nazionale, dove con la sua macchina da scrivere, quasi ricordando il grande scrittore Ernest Hemingway ha deliziato i passanti con i suoi tautogrammi. Walter, simpaticissimo ha anche scherzato dicendo che Hemingway scriveva nei bar, anche se sempre con la macchina da scrivere.



Un’amicizia quella di Walter e Fredy nata qualche anno fa in una giornata d’inverno a Roma. Entrambi ai nostri microfoni hanno rammentato e raccontato la loro inaspettata amicizia.



I temi che ama trattare nei suoi testi sono delicati e importanti, come quello della formazione, della crescita personale e la partenza dalla più grande umiltà fino ad arrivare alla vetta più alta della vita. I suoi protagonisti vivono proprio queste sensazioni, queste emozioni e lui le racconta con immenso talento.



Lo scrittore ospite in città per la terza volta, sempre come scrittore per strada ha un calendario pieno di eventi. Il viaggio proseguirà a Venafro, poi in agosto sarà nuovamente in Basilicata.

Fredy Luciani si è mostrato orgoglioso e fiero del suo sodale e ai nostri microfoni ha raccontato che per questa estate 2021 ci saranno molte visite di scrittori, pittori e personalità appartenenti al mondo della cultura, che verranno qui in città.



Ha oltretutto ricordato che nelle scorse settimane è stata ospite a Termoli la conduttrice Gabriella Carlucci, sua cara amica. Insomma un’estate all’insegna della cultura, lasciandoci definitivamente alle spalle il lungo inverno buio dei nostri giorni.