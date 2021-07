TERMOLI. Gremire la sala consiliare di Termoli, osservando le opportune norme anti-Covid, in un giorno di canicola, come quello di ieri, con 34,8 gradi giusto alle 18 in punto, nonostante l’aria condizionata all’interno, non è da tutti.

Lo ha fatto per la seconda volta in appena 10 mesi e questo vorrà pur dire qualcosa.

Parliamo di Dalila Catenaro, la 28enne scrittrice e studentessa termolese con vista sul traguardo della laurea in Giurisprudenza, nostra collaboratrice da alcuni mesi.

In un percorso di crescita narrativa, che l’ha portata già ad affermarsi in concorsi regionali, nazionali e internazionali, Dalila da “Come una ginestra” ha dato alle stampe, grazie al suo talento creativo e alla fiducia dell’editore Costa Edizioni, il primo romanzo di una carriera autoriale che le auguriamo costellata di grandi successi.

In poco meno di un'ora, l’opera è stata illustrata ai presenti, un vernissage in piena regola, tappa d’esordio di un ciclo di presentazioni che la vedrà protagonista nell’estate 2021 in Molise, Abruzzo e Marche, almeno, grazie al contributo di carattere istituzionale fornito dall’assessore alla Cultura del Comune di Termoli, Michele Barile, dal consigliere di maggioranza Enrico Miele, ma soprattutto dall’editrice Elena Costa e dal moderatore, il dottor Matteo Di Natale, storico e dottorando in Storia del diritto italiano che dialogherà con l’autrice.

Dopo l’intervento introduttivo della Costa e dei due rappresentanti istituzionali, si è instaurato un dialogo tra la Catenaro e Di Natale che ha permesso di portare alla conoscenza dell’uditorio l’ispirazione da cui è stato tratto il romanzo, ma anche più in generale lo stesso modus operandi di Dalila, fino a tratteggiare i personaggi e l’ambientazione, senza svelarli e rivelare troppo di un libro che potrà assecondare momenti di relax culturale in questa stagione post pandemia (il post è soprattutto auspicabile).

Poiché 92 pagine si leggono facilmente e non è un dato scontato nel sentiero di approccio del lettore, ma gli Equilibri delicati” enucleati poggiano su un viaggio nel tempo di duemila anni, che contraddistinguono e ricollegano la nostra storia, dal tempo di Gesù fino alla vigilia dell’avvento di un Covid che ha sconvolto quanto mai il globo dopo le due guerre mondiali.

Il romanzo si pregia anche di una scelta di caratteri assolutamente gradevoli e anche questo non è elemento secondario, che accarezzano gli occhi nello sfogliare pagina dopo pagina, oltre a un progetto grafico elegante e raffinato, dove i colori assemblano una immagine che dà vita al desidero di tornare alla vita stessa, senza però colori.

L’eterna contrapposizione del mantra uomo-donna, del rapporto mai davvero emancipato nella sua interezza e le distorsioni che la cronaca quotidiana propone efferati e inspiegabili, a volte, riportano nel baleno della lettura dall’antichità ai giorni d’oggi, rendendolo appassionatamente attuale, mentre si consuma, sdrucito, il rapporto personale della protagonista, Juliette, docente di lingue antiche, che dallo studio di una pergamena comprende quale sarà il suo destino di donna, con sullo sfondo anche un’altra coppia, ma di millenaria esistenza.

Di più non vogliamo dirvi, ma vi invitiamo a scoprire gli Equilibri delicati di Dalila Catenaro, una sognatrice.

Termolionline ha seguito in diretta Facebook la presentazione del romanzo e ne riproponiamo i contenuti integrali.