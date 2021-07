LARINO. Archiviato un anno molto difficile, con cluster locali Covid che hanno accompagnato anche alcune fasi delle restrizioni imposte per fronteggiare la pandemia; un post sisma che stenta a decollare e altre criticità, specie quelle sanitarie riconducibili alla casa della salute dell’ex ospedale Vietri, l’amministrazione Puchetti alla quarta estate post voto, la seconda targata coronavirus, cerca di rilanciare l’offerta di turismo e accoglienza, forte anche di punti e valori aggiunti come il sito archeologico frentano e non solo.

L’estate larinese 2021 inizia proprio oggi.

È stata illustrata ieri presso la sala Freda di Palazzo Ducale dal primo cittadino, Giuseppe Puchetti e dall’assessora alla Cultura, Maria Giovanna Civitella.

Ben 15 gli appuntamenti inserito nel cartellone estivo, da qui all’ultima settimana di agosto, con una voglia di ripartenza per tutto il territorio e per la comunità locale, ma sempre nel massimo rispetto della normativa anti covid. Alla conferenza era presente anche il sindaco Giuseppe Puchetti.

«Ripartiamo con la musica - ha affermato la Civitella - Dal pop a quella classica coniugando insieme i talenti del territorio e le bellezze della nostra città. Ma non solo musica. Ci saranno anche convegni, presentazione di libri, il concorso di Miss Italia, la notte dello sport, la consegna dell'ala d'argento, quella del rosone d'oro, fino alla festa della trebbiatura. Tutti gli eventi rappresentano un momento di rigenerazione positiva. Una catarsi post pandemica. Abbiamo cercato di rendere il cartellone, ferme le norme anti covid, il più vario possibile coniugando insieme gli appuntamenti tradizionali con momenti di alta cultura, il tutto nei posti incantevoli della nostra città come Villa Zappone, l'anfiteatro, l'atrio del Palazzo Ducale e piazza Duomo».

«È un cartellone di tutto rispetto - ha aggiunto il sindaco Puchetti - Che vede protagonisti ancora una volta i talenti del territorio e le nostre bellezze storico archeologiche su cui la Regione dovrebbe maggiormente puntare in chiave turistico-culturale. Certo non è stato facile realizzarlo per via delle restrizioni Covid. Ma come amministrazione non ci siamo fermati e stiamo lavorando anche per il futuro partendo dal recupero dell'archivio storico comunale che avrà presto una sua sede all'interno del Palazzo Ducale andando così ad arricchire ulteriormente l'offerta culturale della nostra città. Ci stiamo poi muovendo per completare tutta l'area esterna della zona fieristica di contrada Monte Arcano anche con la costruzione di un'ulteriore padiglione che servirà sia per la realizzazione dei carri di Carnevale che per altre manifestazioni culturali collegate alla storica esposizione fieristica».

D'intesa poi con l'Università ed altre istituzioni scolastiche c'è l'idea di realizzare a Larino una Fondazione che dia l'opportunità di formare i giovani nelle discipline proprie della promozione turistica ed enogastronomica. In quest'ottica anche il progetto che sarà realizzato dal BioMolise distretto Frentano che aderendo al bando nazionale sui distretti del cibo arricchirà ulteriormente la valorizzazione dell'offerta turistica-enogastronomica del centro frentano e del suo circondario.

«E pensando al futuro prossimo - ha concluso l'assessore Civitella - Per l'estate 2022 la nostra città ospiterà l'Europa Camper Rally ossia ben 200 camperisti provenienti da 20 nazioni europee. Un evento mai realizzato in Italia che vedrà il Molise, e la nostra Larino protagonisti».

Tra gli appuntamenti, spicca la consegna dell'Ala d'argento, massimo riconoscimento comunale, al personale medico ed infermieristico che, nel corso della pandemia, ha rivestito un ruolo importantissimo per la città frentana e non solo. Una serata quella del 4 agosto che è stata inserita nel cartellone estivo proprio per esprimere pubblicamente il grazie della comunità a chi con alto senso del dovere, con grande abnegazione, è stato vicino alla popolazione in momenti davvero difficili.

Il debutto dell'Estate larinese prevede lo spettacolo in Piazza Duomo del Simone Sala Trio che proporrà a partire dalle 21.30 'The Latin Jazz Night'.