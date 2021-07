TERMOLI. “In solitudine” l’ultima fatica letteraria di Rosanna Carnevale.



Terzo appuntamento della rassegna letteraria “Scrittori al parco”, una rassegna voluta dall’Associazione “La casa del libro”, che è giunta oggi, alla sua terza presentazione letteraria.



La presentazione del romanzo “In solitudine” si è tenuta al Teatro Verde, al Parco Comunale, dalle ore 19:30, martedì 20 luglo, l’autrice Rosanna Carnevale, molisana (di Isernia) ha instaurato un dialogo con Norberto Lombardi. Assieme hanno fatto viaggiare il pubblico tra le righe del testo, leggendone anche qualche frammento.



La trama del romanzo si dipana tra la vita di due donne, molto diverse tra loro. Una giovane ragazza Elena e un’altra donna, Isa, che oramai ha toccato la foglia gialla della sua esistenza, la vecchiaia.



Un libro che viaggia nei ricordi di una delle due protagoniste, che rammentando gli anni passati, prova sentimenti come la rabbia, la nostalgia e tanti altri sentimenti. Una pittrice che ha vissuto di vera bellezza.



L’altra giovane protagonista invece vive altre solitudini, cosiddette “solitudini altrui” molto diverse da quelle di Isa. Le due protagoniste sono l’una, l’altra faccia della medaglia dell’altra.



Uno scenario eterno, quello della solitudine, presente nella nostra vita anche quotidianamente. Prima tappa di presentazione post-pandemia, per il libro di Rosanna Carnevale, dato che il libro è uscito sul panorama letterario nel 2019.



Noi di Termolionline gli facciamo i migliori auguri per le prossime presentazioni. Attendiamo la data del 22 luglio, dove ci sarà la presentazione di “Carne viva” di Nadia Verdile, sempre al Teatro Verde e quarto appuntamento della rassegna letteraria “Scrittori al parco”.