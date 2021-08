Scrittori al parco, tempo di bilanci e il 13 agosto arriva Maria Grazia Calandrone

TERMOLI. Tempo di bilanci per una delle iniziativa innovative dell'estate termolese, "Scrittori al parco", ma anche una gustosa anteprima.

Dal 19 al 25 luglio si è svolta a Termoli presso il Teatro Verde la prima edizione di "Scrittori al parco", rassegna letteraria voluta dall'amministrazione comunale che ha scelto quest'anno di affidare anche ai libri la ripartenza della cultura dopo il lockdown, inserendo l'evento nel programma dell'estate termolese. Una settimana di incontri con autori e autrici avvenuti al tramonto nell'accogliente e suggestiva cornice del Teatro Verde.

Romanzi e storie diverse che hanno catturato l'attenzione del numeroso e attento pubblico intervenuto.

Una serie di appuntamenti liberi e gratuiti in cui le presentazioni di libri si sono trasformate per lettori e scrittori in occasioni di riflessione comune su numerosi ed interessanti temi.

La manifestazione, che ha visto avvicendarsi scrittori, scrittrici ed attenti relatori , ha riscosso un notevole successo sia per il numero di presenze sia per il riscontro avuto dagli stessi ospiti.

L'organizzazione dell'evento è stata curata dall'associazione Casa del libro con la collaborazione di Frentania Teatri e della libreria "Il vecchio e il mare", nell'ambito delle azioni promosse dal Patto per la lettura per Termoli "Città che legge". Ed è la Casa del libro a comunicarci che, per una fortunata circostanza, la rassegna si arricchisce di un ulteriore appuntamento.

Il 13 agosto, sempre al Teatro Verde alle ore 19, ci sarà Maria Grazia Calandrone, scrittrice tra i finalisti del Premio Strega con il libro "Splendi come vita", per la prima volta in Molise con la sua storia che parte proprio dal Molise. Ancora un appuntamento da non perdere.