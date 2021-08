Oltre 300 libri per la prima infanzia inseriti nella biblioteca comunale

GUGLIONESI. “Leggere lib(e)ri”, gli step del progetto, dal kit, alla formazione fino ad arrivare agli eventi.

Il progetto ha visto la selezione di oltre 300 libri per la prima infanzia che andranno inseriti nella biblioteca comunale. La biblioteca che è sempre stata vista come una biblioteca per adulti e basta, ora vedrà la nascita di uno spazio totalmente dedicato ai più piccoli.

La creazione di quest’area sarà a tema perla fascia 0-6 anni, un posto in cui regnerà la fantasia e la simpatia così da metter a loro agio i piccoli lettori e i loro genitori.

L’inaugurazione di quest’ala sarà aperta a tutti e, chi sa che non ne usufruiscano anche i paesi limitrofi. Alla fine dell’estate dovrebbe esser tutto pronto. Al momento inizieranno la promozione del progetto per poi proseguire all’inaugurazione e alla consegna dei kit.

La biblioteca sarà il fulcro di queste attività di volontariato ma verranno svolte anche in altri luoghi del comune di Guglionesi e Termoli.

«Vorremmo iniziare dagli spazi aperti del comune di Guglionesi, per esempio qui nella villa comunale- ha spiegato Barbara Mastroberardino, referente del progetto- per poi spostarci in ospedale, negli studi pediatrici e perché no, ampliare a chiunque di queste figure professionali voglia partecipare. Con alcuni studi medici partner del progetto, creeremo delle vetrinette in cui verranno esposti i libri che potranno esser prestati alle famiglie, a rotazione. E nelle sale d’attesa verranno fatti delle attività».

Coinvolgere tutti, dall’ambiente educativo all’ambiente sanitario.