TERMOLI. Il racconto di Suor Elvira Tutolo, la missionaria di Termoli nella Repubblica Centrafricana, ha caratterizzato la presentazione del libro “L’Africa nel cuore” di cui è autrice la nostra collega giornalista Ansa, Antonella Salvatore.

L’evento si è svolto ieri pomeriggio nel cortile della scuola Principe di Piemonte nell’ambito della rassegna letteraria “Scripta Manent” della libreria Il Vecchio e il mare. Nell’occasione si è tenuta la presentazione del libro “L’Africa nel cuore”. Presenti Suor Elvira Tutolo, missionaria di Termoli nella Repubblica Centrafricana, Gaetano Vallini, giornalista dell’Osservatore Romano, Rosanna Scrascia, dirigente scolastica e l’autrice, la giornalista Antonella Salvatore.

Un racconto di quello che è la vita della nostra concittadina missionaria a Berberati, nel cuore dell'Africa, dove davvero gli abitanti del posto, soprattutto i bambini, vivono una vita sicuramente non a loro misura di bambini: la realtà, per loro, è molto più dura e drammatica dei loro cetani in altre parti del mondo. Suor Elvira, 69 anni, è una vera forza della natura: donna tenace e comunicativa, un caterpillar che dosa bene vigore e senso materno, in grado di vincere ogni resistenza. Tanto che, di recente, le è stato assegnato dal Presidente della Repubblica Mattarella un importante riconoscimento: quello di Commendatore al merito dell’Ordine della Repubblica italiana.

In effetti, oramai da tempo, il Centro Kizito da lei gestito è diventato un’istituzione a Berberati, in Centrafrica. Tanto che i ragazzi senza famiglia che arrivano lì da lei sono più semplicemente chiamati “i Kizito”. Suor Elvira ha avuto un’intuizione geniale e di cuore quando ha pensato a questa missione: i ragazzi soli non dovevano finire in un orfanotrofio. Questa era per lei una certezza. Una certezza che è divenuta realtà grazie proprio al suo coraggio e alla sua caparbietà. Ascolteremo le parole di Suor Elvira, anche nella prossima puntata della nostra rubrica l'Estate addosso, dove lei stessa ci racconterà di come porta avanti la sua missione nel cuore dell'Africa, a Berberati, svelandoci molti aneddoti, anche molto pericolosi.

Vi anticipiamo qualcosa: suor Elvira ci ha raccontato di quando mollò un sonoro ceffone al capo di una banda di ribelli armato fino ai denti che reclutava bambini per fargli fare la guerra. Il capo, davanti al ceffone ricevuto, invece di reagire con violenza come tutti temevano, desistette dal suo intento e lasciò i bambini a suor Elvira.