TERMOLI. Largo Tornola si conferma cuore dell’estate termolese, oltre che del borgo antico. Stasera, mercoledì 11 agosto, verrà presentato al pubblico il nuovo libro di poesie e racconti in termolese “Me Guarde attùrne”, scritto da Angelo Marolla, con all'interno disegni in acquerelli di scorci di Termoli eseguiti da Matteo Caruso.

La serata è organizzata dall'Associazione culturale Andrea di Capua.

Loro due sono amici dall'infanzia, essendo cresciuti assieme nella zona denominata "Arrète i bàgne: l'uno, Angelo, in via Carlo del Croix ( Casa dei mutilati), l'altro, Matteo, nella palazzina in Via Vittorio Emanuele III, con giardino che affacciava in vico Leopoldo Pilla, allora non c'erano i grandi palazzi che ci sono oggi sul Belvedere ma grandi spazi dove i due con altri amici sfruttavano per i loro giochi.

Poi come spesso accade le vite per vari motivi anche di due amici per la pelle si dividono Angelo con la famiglia trasloca in via Cristoforo Colombo e Matteo parte per l'Accademia Navale di Livorno e segue la carriera Militare fino a raggiungere il grado di Ammiraglio, cambia diverse città fino ad arrivare a Taranto dove rimane anche dopo aver raggiunto la pensione.

Angelo si trasferisce a Bologna per gli studi universitari e dopo il servizio militare torna a Termoli che non lascerà più e dove ha svolto la professione di avvocato.

Dopo 50 anni: “Se sonn guardete atturn e ce sonn aretrevete e da un biglietto di auguri pasquali con disegno in acquerello che Matteo ha mandato ad Angelo, è scoccata la scintilla per questo lavoro letterario, che oggi trova la sua pubblicazione nel cuore di Termoli.

“Me Guarde atturne” e si capisce che Termoli si ama, non si discute.