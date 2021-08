TERMOLI. Si è svolto, nel rispetto delle norme anti-Covid, il consueto appuntamento di poesia, musica e arte visiva a cura dei Cantieri Creativi, VII edizione, che avviene ogni anno il 10 agosto, presso villa Inclinata a Termoli. L'evento di San Lorenzo dei Cantieri Creativi nasce nel 2013, con la partecipazione di numerosi artisti – alle prime edizioni era presente anche Achille Pace - e numerosi poeti provenienti dal Molise. Il tutto animato da un tim di musicisti e dalla conduttrice.

La scelta del tema quest'anno non poteva che ricordare Dante, considerato il settecentesimo anniversario della sua morte. Il valore universale della sua poesia è da sempre un elemento forte dell’identità culturale italiana e della sua affermazione nel mondo.

Il titolo dell'incontro è stato il verso emblema di tutti i canti danteschi: “E quindi uscimmo a riveder le stelle”, il momento in cui il poeta si lascia alle spalle la profonda notte e si prepara a scalare la montagna della speranza. È statol'augurio affinché avvenga per noi tutti una rinascita dopo essersi ritrovati nella selva oscura, anche per la recente esperienza pandemica che ancora rende i nostri tempi incerti.

La serata di quest’anno ha avuto come protagonista dell’arte visiva Michele D’Aloisio, grande disegnatore di Dante che ha esposto una serie di disegni sulla Divina Commedia.

Hanno partecipato i poeti: Adele Terzano, Antonio Sisto, Rosalia Ruggiero, Angelo Perfetto, Linetta Mazzilli Colavita, Virginia Macchiaroli, Gilda Cieri Stramenga, Rossella de Magistris, Pina Di Nardo, Laura D'Angelo, Antonietta Aida Caruso, Maria Cannito e Mario Antenucci, che hanno raccontato in versi o in prosa un viaggio interiore dall’oscurità alla luce, con le musiche inedite della Subart – formata da Michela Della Penna, Antonio Narducci, Luca Mastrogiuseppe, Vincenzo Campese e Valerio Santoro – con la conduzione generale di Antonietta Aida Caruso.

L'ideatrice dell'incontro ha sottolineato come, in un contesto naturale e suggestivo qual è quello di villa Inclinata, l'evento coniugale varie declinazioni di poesia, musica e arte visiva, espresse in una dimensione collettiva, il ché conferisce loro maggiore incisività.