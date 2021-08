LARINO. Leggiamo un brano: “Un tonfo sordo, secco, poi più niente. Quando riaprii gli occhi mi ritrovai con la testa ed il busto immersi nell’erba alta, incolta e secca, che mi restringeva il campo visivo alla sola parte alta. Il cielo era di un azzurro meraviglioso, macchiato solo da pochi pennacchi bianchi, di quelli che le correnti ascensionali formano nelle calde giornate estive. Ero bagnato di sudore, respiravo a fatica, sentivo qualcosa che mi stringeva alla base del collo. Con uno sforzo cercai di alzare leggermente il capo per capire meglio dove mi trovassi e cosa mi fosse successo. Ma non c’era niente da fare, c’era qualcosa che all’altezza del mento mi impediva il movimento in avanti della testa, era qualcosa di morbido, ma ruvido; a quel punto capii cosa fosse e cosa mi stesse accadendo. Quell’oggetto così ingombrante (che mi impediva di muovere la testa e che mi faceva respirare a fatica) era il paracadute di emergenza che, al momento dell’impatto col suolo, a causa del vento, era venuto in su con il resto dell’imbracatura. Istintivamente cercai di muovermi da quella posizione così scomoda; ma, purtroppo, il mio corpo non rispondeva ai miei comandi, ero paralizzato a terra, non riuscivo a muovere il busto, le gambe non le sentivo.

(…) In un attimo ritornai con la mente a quella mattina, prima dell’imbarco (…), al clima festoso e di lieta goliardia che si creava ogni volta che, per mantenermi addestrato, tornavo a Pisa per effettuare i lanci di allenamento. (…). L’aereo, questa volta, era arrivato puntuale a caricarci e, mentre salivo sulla rampa respirando l’odore acre tanto familiare emanato dai grossi motori ad elica, pensavo che forse avrei fatto in tempo ad effettuare due lanci. Poi tutto si svolse secondo procedure consolidate, decollo, rotta verso il monte Serra, 20’ al lancio, in piedi, aggancio fune di vincolo, apertura portellone, controllo equipaggiamento, 1’ al lancio, virata dell’aereo sulla verticale del campanile di Orentano. Sono il primo alla porta e mi posiziono, pronto a saltare giù; vedo scorrere sotto di me un paesaggio che conoscevo a memoria, sento la pacca sulla mia spalla ed in un attimo sono fuori dall’aereo. Quel giorno, però, in quota c’era un vento molto forte. Appena il paracadute si aprì, mi accorsi che il vento mi aveva già portato al di là della zona lancio. (…) Mi resi conto che ormai avevo superato di molto la superstrada che delimitava la zona di lancio e, con quel vento contrario, non sarei riuscito a rientrare. Dall’alto avvistai un campo incolto e decisi che andava benissimo per l’atterraggio. Mi preparai per l’atterraggio; ma, qualche istante prima dell’impatto con il terreno, ebbi la sensazione che in genere si prova quando, nel camminare, non ci si accorge di uno scalino. Avevo avvertito la mancanza del contatto col suolo perché, a causa dell’erba alta, ero finito in un fosso di irrigazione che non avevo visto, profondo circa 50 cm e largo poco meno; subito dopo il rumore sordo di ossa che si rompono di netto. All’impatto non sentii dolore ma persi i sensi. Adesso mi trovavo paralizzato a terra con il corpo per metà sopra e per metà all’interno di un fosso, senza alcuna possibilità di chiedere aiuto o di comunicare la mia posizione. La mia unica speranza era che qualcuno si fosse accorto della mia difficoltà a rientrare nella zona di lancio e fosse riuscito a localizzare il punto in cui ero caduto, altrimenti chissà quanto tempo sarebbe passato prima di ricevere i primi soccorsi. I soccorsi arrivarono dopo un paio di ore, ormai ero allo stremo delle forze, avevo lottato a lungo per non lasciarmi andare e per non perdere i sensi, tirarmi fuori dal fosso e caricarmi in ambulanza; poi, fu un vero strazio, un dolore indescrivibile ed anche il tragitto che l’ambulanza fece nel tratto fuori strada fu un calvario perché ad ogni sobbalzo del mezzo si rinnovava il supplizio. Una volta arrivato al Pronto soccorso dell’ospedale di Pisa, fui stabilizzato e mi fu messo in trazione il femore della gamba sinistra che si era fratturato in più punti. Mentre ero disteso sul lettino in attesa di terminare tutti gli accertamenti, arrivò il primario di ortopedia, un uomo di circa 50 anni che, senza rivolgermi la parola, diede un’occhiata alla gamba. Mentre visionava le lastre, gli chiesi: “Dottore, com’è messa la gamba?”. Lui, di rimando, in tono secco ed asciutto e senza degnarmi di uno sguardo, replicò: “Ha delle brutte fratture, ma questo non è il problema principale, nelle condizioni in cui è messo c’è pericolo che parta un embolo”.

Claudio de Luca