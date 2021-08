TERMOLI. Ci ha fatto veramente piacere scoprire la vena artistica di un'amica che conosciamo da tempo, Anna Palàn (Anna Palancia all'anagrafe).

Si divide tra Campobasso e Termoli e ha deciso di esporre al Castello Svevo, con la rassegna "Emozionarsi". La mostra chiude i battenti stasera, dopo l'inaugurazione avvenuta venerdì 27 agosto.

Anna nasce a Carlantino, in provincia di Foggia. Dopo anni di esperienza come docente di lingua inglese presso l'UniMol e presso la scuola pubblica a Termoli e Campobasso, incontra una guida nell'artista Donatella Di Lallo, che gestisce la Tenuta "La Castellana", una art-fattoria didattica in aperta campagna, nella periferia di Campobasso. Nel tempo libero, con lei matura le esperienze artistiche, volte alla ricerca del colore, attraverso stimoli generati dall'osservazione della natura, fonte continua di ispirazioni, riprodotte su tela. Il tutto, lasciato al caso: come vuole la Pittura Emozionale. L'autore guarda la natura e la traduce in forme e luce sulle tele, dove imprime tutte le emozioni che colpiscono la sua fantasia. Vuole reinterpretare lo spettacolo della natura attraverso il colore, per trasmettere così suggestioni allo spettatore.

Sono venti le opere in acrilico su tela esposte al Castello Svevo, tutte denominate in inglese e francese.

La mostra è aperta dalle 21:30 alle 23:30.