LARINO. Potremmo definirli equilibri consolidati, più che delicati.

Continua con successo il tour della giovane scrittrice termolese (e nostra collaboratrice) Dalila Catenaro, che in questa settimana che volge al termine ha avuto due eventi per presentare il suo primo romanzo.

Lunedì scorso la seconda tappa molisana a Palazzo Ducale.

Una presentazione che ha avuto un notevole seguito. Appuntamento nell’atrio dello storico complesso nel borgo antico frentano lunedì sera, 30 agosto, alla presenza dell’assessora alla Cultura, la dottoressa Maria Giovanna Civitella.

Incontro aperto dai saluti istituzionali del sindaco, Giuseppe Puchetti e della stessa Civitella. Ettore Fabrizio, nel ruolo di moderatore, ha condotto la serata di presentazione, dialogando con l’autrice Dalila Catenaro. Un viaggio tra la contemporaneità e il passato è quello che hanno vissuto, durante la presentazione, gli ospiti.

Un viaggio che intreccia presente e passato, ma che volge uno sguardo sul futuro, come rinascita non soltanto individuale, ma anche collettiva e non soltanto delle protagoniste del romanzo, ma anche per ciascuno di noi.

Un confronto tra due epoche lontane e distanti tra loro e un confronto tra due protagoniste senza tempo, ma che emotivamente sono più vicine di quanto si possa pensare. Quella di lunedì sera è stata l’ottava tappa di presentazione, in un tour cominciato lo scorso 30 giugno a Termoli e che ha condotto l’autrice e la sua editrice Elena Costa, in molte presentazioni tra Abruzzo e Molise, in questa estate 2021. Una avventura editoriale che sta andando a gonfie vele, tant’è che il romanzo è già alla seconda ristampa.

E proprio le prime copie di ristampa sono state al centro della nona presentazione, avvenuta venerdì 3 settembre ad Ascoli Piceno.

Alle 17.30 l’opera edita da Costa edizioni è stata protagonista di un incontro al Chiostro Maggiore della Chiesa di San Francesco ad Ascoli Piceno. L’evento culturale rientrava nella prima edizione della rassegna "Non ci resta che leggere".