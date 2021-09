PETACCIATO. Si chiama Lynfa e ha visto esporre le opere di Fredy Luciani. "Mostra d'arte senza muri", una collezione devota alla natura.

Nella prima domenica di settembre, Fredy Luciani ha incantato con i suoi lavori, il Lido 80 gradi di Petacciato.

Una domenica a tratti ancora estiva, accompagnata da bel tempo, sole e mare agitato, che però ha cullato i numerosi ospiti del Lido Balneare.



In questa location incantevole, Fredy Luciani, ambasciatore alla cultura e pittore ha esposto i suoi lavori più belli. Tantissimi ospiti si sono riversati tra le numerose palme sulle spiaggia, per ammirare i quadri dai colori vividi e pastello del maestro Luciani.



La mostra è stata allestita tra i cespugli della pineta. Tanti i quadri, di diverso contenuto che hanno arricchito e dato luce ai cespugli della pineta. Una scelta voluta, dare colore per richiamare l’attenzione sul problema ambientale. Anche la scelta di Luciani nel non rappresentare nei suoi quadri dei soggetti, ma soltanto oggetti e paesaggi è stata studiata lungamente.



La mostra è stata realizzata anche grazie alla volontà di Fulvio Talucci e Lino Camardo, proprietari del Lido 80 gradi.

I proprietari del Lido balneare hanno deciso di intraprendere questa nuova avventura, poiché l’amore per il territorio e per la natura li ha spinti a voler investire in un progetto di risanamento del luogo, dando così vita al nuovo Lido 80 gradi, inaugurato lo scorso 26 giugno.



Il grafico Federico Massimi, che ha creato la brochure per il progetto di Fredy, ha raccontato di come sia importante salvaguardare la natura e il pianeta in cui viviamo, non dimenticando il problema latente dell’inquinamento ambientale che aumenta di anno in anno.



La mostra è stata allestita per l’intera giornata e volge uno sguardo importante sul futuro, un futuro si spera senza pandemia e con un amore pregnante per questo pianeta, la nostra unica e bellissima casa. Il luogo più bello da popolare, così da poter vivere le emozioni più intense, quelle indescrivibili sensazioni che il maestro Luciani ci regala con i suoi colori.