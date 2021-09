TERMOLI. In un crepuscolo dai tratti ancora estivi e fiammeggianti è stata ospite nella nostra città, Gabriella Genisi, che ha presentato il suo ultimo lavoro “La regola di Santa Croce” edito da Rizzoli.



La Genisi è autrice dei numerosi romanzi su Lolita Lobosco, divenuta in seguito una fortunata fiction televisiva, interpretata dalla bravissima Luisa Ranieri.



La fiction su Lolita Lobosco ha catturato l’attenzione di milioni di spettatori lo scorso inverno. Dalla stessa penna della bravissima scrittrice è nata anche una nuova donna, Chicca Lopez.



Chicca Lopez è una donna emancipata e indipendente. Una scelta, quella di raccontare al femminile, poiché è giusto narrare l’importanza della figura femminile oggigiorno e il suo rapporto con la società odierna.



La rinascita femminile avvenuta soltanto a metà del novecento ha cambiato il volto della storia e anche della società dell’epoca. Inaugurando così un’era contemporanea del tutto innovativa.



Proprio in un contesto ormai conclamato del riscatto femminile, Gabriella Genisi ha dato vita a donne come Lolita Lobosco e Chicca Lopez, professioniste e donne indipendenti.



Dopo il successo di “Pizzica amara” uscito sul panorama letterario nel 2019, questa sera ha presentato nella nostra Termoli “La regola di Santa Croce” uscito durante il corso dell’anno. Questo per la Genisi è il secondo romanzo con protagonista Chicca Lopez.



La regola di Santa Croce è ambientato a Lecce. Il romanzo inizia con i restauri della Basilica di Santa Croce e durante una visita guidata, la protagonista, un maresciallo dei carabinieri, si rende conto che ci sono delle incisioni su un libro di pietra, il libro di pietra della regola di S.Benedetto, posto dinanzi la facciata della Chiesa. La storia parte da qui e le indagini della protagonista giungeranno a degli omicidi. Ma la storia torna anche indietro nel tempo, ad anni lontani, gli anni dei patti di sangue.



Una trama accattivante che porta al noir, contrapponendo le bellezze del territorio all’inquietudine, così come ha detto la scrittrice.



Ha dialogato con l’autrice, la scrittrice Emiliana Erriquez, proprietaria della libreria “Il vecchio e il mare” e in apertura della serata è intervenuta Daniela Battista della Casa del Libro.



Il ristorante Borgomastro ha ospitato l’autrice e la serata di presentazione del romanzo, dando un tocco magico con la sua location con vista meravigliosa su un litorale unico.