TERMOLI. La parte centrale del mese di settembre ha rappresentato il culmine delle celebrazioni per il settecentenario dalla morte di Dante Alighieri.

Come prologo, il 10 settembre, presso la Cala Sveva Beach Club di Termoli, cerimonia di premiazione del Concorso Nazionale di Narrativa “Dante il Sommo”, seconda edizione di un concorso di narrativa organizzato dall’Associazione “Terra dei Padri” su impulso della sua presidente Franca De Santis.

Lo scorso anno il tema era dedicato alla Patria, del resto come dice la stessa presidentessa, l’aver celebrato i 700 anni di Dante Alighieri è un fil rouge che si ricollega alla Patria.

Il concorso come giustamente ne va fiera la signora De Santis ha avuto un successo che è andato come partecipazione aldilà delle più rosee previsioni ed ha avuto un eco davvero inaspettato, il successo si è avuto anche con la partecipazione con lavori e componimenti effettuati da giovani studenti da svariate scuole italiane insomma figurativi e anche di recitazione.

I lavori giunti al concorso come hanno anche ribadito i giurati del concorso dalla presidentessa Fernanda Pugliese, don Benito Giorgetta, il saggista Antonio Fares, l’editorialista Giuseppe Terone e l’avvocato Roberto D’Aloisio sono stati giudicati di ottima fattura e di interesse notevole.

Ecco di seguito i premiati delle varie sezioni in concorso.

Sezione Giovani: “Io Dante uomo del mio tempo”, primi classificati gli alunni della classe 2^ della Scuola Secondaria di primo grado Brigida di TermolI,

2° classificato “Dal buio alla luce” di Serena Paganelli da Castelraimondo (MC).

Terzo classificato “Un viaggio insolito” di Martina Grasselli di Camerino (MC).

Sezione Poesia: Primo classificato “La mia terra antica” di Cristina Acciaro, Portocannone;

Secondo classificato “Durante”, di Gaspare Falcetta di Santa Ninfa (TP);

Terzo classificato “Calunnia”, di Alfredo Scotti di Ponza (LT) ex-aequo con “Io uomo tra gli uomini” di Rosita Matera di Cerignola.

Sezione Racconto:

Primo classificato “Renductio ad unum”, di Gioia Senese di Matelica (MC).

Secondo classificato “Il Purgatorio tra visioni e rivelazioni”, di Giuseppe Battista di Napoli;

Terzo classificato “Dante Alighieri padre della Patria e della terra natia” di Glianluigi Chieserotti di Roma.

L’Associazione Terra dei Padri ha inoltre stabilito di dare una menzione di merito ad altri lavori, grazie ad una valutazione interna:

“10 Marzo 1302”, di Andrea Verrocchio da Pianella (PE);

“Il Tempo sospeso”, di Alessio Manfredi Selvaggi di Campobasso;

“Io uomo tra gli uomini”, di Rosita Matera da Cerignola;

“Il Purgatorio tra visioni e rivelazioni”, di Giuseppe Battista da Napoli.

Sull'elaborato di Alessio Manfredi Selvaggi, commenti social della collega campana Marika Remondelli (Canale 58).

“Il Tempo Sospeso “di Alessio Manfredi Selvaggi riceve una menzione speciale al premio letterario “Dante il Sommo”.

Lo scritto mette in evidenza non solo le qualità stilistiche ma l’enorme sensibilità di Alessio, racchiusa in un animo gentile e pieno d’amore fino a farlo esplodere sotto forme varie, tra cui lo scritto ,diventato un mezzo di comunicazione con il mondo, la vita e con tutto ciò che ha il sapore dell’Amore. Un ragazzo che basta guardarlo negli occhi per capire cosa significa saper Amare, con la “A”maiuscola, quel sentimento puro che molti non sanno come esternarlo in maniera profonda. Già, Alessio è diverso da tanti che confondono l’Amore con l’egoismo, la sensibilità con la superficialità o l’egocentrismo , l’arroganza con la semplicità e l’umiltà. Alla fine Alessio è al centro della Vita , quella fatta di persone belle come lui e noi tutti siamo fortunati per averlo incontrato perché ha arricchito il nostro cammino , il cammino di tutti: insegnanti e di pochi ma leali amici . E gli altri , quelli che nella vita poco realizzeranno, non possono che restare lontani dalle anime belle . Alessio è un’anima bellissima. Grazie per esserci nelle nostre vite, grazie di esistere Ale.