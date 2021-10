TERMOLI. «Oltre la domenica». Si intitola così la nuova opera data alle stampe da Matteo Cilla, che sarà presentata in pubblico per la prima volta tra alcuni giorni ad Arezzo, in Toscana.

Cilla ha voluto proporre in anteprima a Termolionline questo volume, uno studio sulla struttura della Bibbia.

L'obiettivo della pubblicazione di Matteo Cilla - bisogna tenerlo presente - è quello di incuriosire per invogliare alla lettura della Bibbia.

Un libro diviso in tre parti: Antico Testamento, Nuovo Testamento, Appendice.

Per capire meglio il senso di “Oltre la domenica”, come suggerisce lo stesso autore, è meglio una lettura a ritroso.

Ma dentro le oltre 300 pagine del libro ci sono delle autentiche scoperte e curiosità che non vi anticipiamo per non rovinarvi il gusto della sorpresa.

Di Matteo Cilla ricordiamo anche delle altre opere che hanno avuto un ottimo successo di vendite “Il Sole nel Trabucco” (Bastogi), Chiostri senza Luna (Bastogi) e “L'Orologio del diavolo è fermo” (Mnamon).