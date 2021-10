Felice: «Palla in tribuna dai sindaci sul Pos di Toma, la montagna ha partorito il topolino»

TERMOLI. Prima l'incontro con gli amministratori del basso Molise al Cosib, quindi la valutazione dell'esito della Conferenza dei sindaci di venerdì scorso a Campobasso.

Per il presidente del Comitato San Timoteo, Nicola Felice, "La montagna ha partorito il topolino".

«I sindaci in Conferenza hanno preso una decisione, condivisibile, ma che riguarda che riguarda gli anni a venire con la nuova programmazione relativa al triennio 2022-2024 che necessita di tempi non certamente brevi.

Mentre, dopo la disapprovazione della modalità e contenuti, nessuna iniziativa capace di incidere su quanto previsto nel Pos 2019/21 adottato dal Commissario Toma, è stata decisa e assunta.

Calcisticamente parlando i sindaci in Conferenza è come se avessero effettuato un lancio di palla talmente lungo da finire in tribuna!

Il Comitato San Timoteo proseguirà nella linea già preannunciata: seguire ogni azione, anche giudiziaria, capace di " sterilizzare" e rendere inapplicabile quanto programmato nel Pos di recente adozione. Programmazione sanitaria che risulta molto lesiva per il basso Molise, in primis per l' ospedale San Timoteo, unico presidio ospedaliero rimasto a servizio di una popolazione di oltre 100 mila cittadini, e che supera i 200 mila nella stagione estiva con la presenza di turisti e ospiti. Ora basta!»