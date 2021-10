TERMOLI. Libri che parlano di Termoli da persone legate a filo doppio con la nostra realtà, per frequentazioni, ricordi e radici.

Sempre più spesso la città al centro di ispirazioni autoriali narrative e letterarie. Come nel caso di Antonella D’Aloisio, docente nelle Marche, a Tavullia, località resa celebre dai natali dati a Valentino Rossi. Compirà 52 anni il prossimo 31 ottobre e non hai mai smesso di pensare alla sua terra (di mare).

Un libro che si è avvalso delle illustrazioni di Giusy Acunzo, “Il sorriso di Roberta”, opera patrocinata gratuitamente sia dal comune di Tavullia che da quello di Termoli.

Il libro è stato pubblicato con Chiaredizioni, una giovane ma nota casa editrice abruzzese. E' uscito il 30 settembre ed è presente alla fiera del libro di Torino. Parteciperà anche a diversi concorsi.

«Si tratta di un testo che era fermo in un cassetto, incompleto e che tiravo fuori per i miei alunni tutte le volte che avevo da presentare loro il porto, e la vita che si svolge nei paesi portuali – ci spiega Antonella, che ogni anno torna d’estate a Termoli, proprio nei luoghi richiamati nel libro - purtroppo con il primo lockdown, l'improvvisa chiusura delle scuole e tutto il disastro umano che ne è seguito, io e le mie colleghe ci siamo dovute ingegnare per rimanere in contatto con i nostri alunni e per mostrare loro che la vita, nonostante tutto, fosse bella e positiva. Qui eravamo circondati da una situazione luttuosa spaventosa e perciò dovevamo fare qualcosa, ma eravamo completamente impreparate. Perciò tramite i pochi canali che avevamo a disposizione: WhatsApp all'inizio e poi piattaforme Meet, abbiamo ideato momenti creativi nei quali si elaboravano ricette, esperimenti, momenti di lettura e anche di "Critica letteraria". Quindi è accaduto che i miei alunni di classe terza si sono ritrovati a leggere e a commentare questo testo. Hanno perciò indossato i panni dei critici letterari e così, "Il sorriso di Roberta" si è concluso.

Ho quindi deciso di inviarlo a delle case editrici. Ho avuto alcuni riscontri positivi ma ho scelto Chiaredizioni, una casa editrice abruzzese, un po' perché in questo racconto c'entra anche questa regione "forte e gentile", molto di più perché l'impostazione dell'editore e quindi della casa stessa mi sembra aperta totalmente alle nuove sfide letterarie, ai nuovi progetti. E sappiamo bene quanto abbiamo bisogno, in letteratura, di novità legate comunque alla realtà di tutti i giorni.

I miei "migliori critici", ovvero i miei alunni mi dicevano leggendo “siamo noi questi amici di Nellina", e qualcun'altro ha avuto il coraggio di dire", sono io Nellina... io che mi vergogno". Una novità che parte dalla realtà che viviamo ogni giorno, che vivono i nostri bambini, i nostri ragazzi, dobbiamo avere solo il coraggio di raccontarla».

Sfruculiando, Antonella si apre verso i ricordi: «Ho il mare dentro: sono nata in Molise, a Termoli, piccola perla lucente della Costa Adriatica, qualche anno fa. Ora sono le colline dolci delle Marche che tratteggiano il mio cammino e accompagnano le mie giornate».

Laureata in Pedagogia, insegna alla Scuola Primaria da 30 anni.

«Non mi stanco mai perché faccio il lavoro più bello del mondo! I bambini e il loro sguardo aperto e fiducioso sulla realtà hanno sempre segnato in maniera profonda la mia vita e le mie passioni. Bambini come Nellina, Roberta, Anna Chiara e Matty, che ci stanno attendendo in questo viaggio».

Anna Chiara è una bambina che da grande vuole occuparsi di archeologia. È curiosa di tutto e di tutti. Scruta le persone per scoprirne le storie e impicciarsi dei loro affari. È sempre alla ricerca di qualcosa e applica il metodo scientifico appena ne ha l’occasione ed è proprio lei a portare alla luce una storia, dopo aver scoperto, in mezzo ad un libro, nello studio di suo nonno, una vecchia foto di due bambine. È la storia di Roberta e Nellina due bambine che si incontrano in una calda estate alla fine degli anni settanta. Ed è immediatamente catapultata in un tempo che non conosce e del quale vuole sapere tutto.

Roberta e Nellina provengono da due mondi completamente diversi: quello della città (Torino) e quello di un paese di mare (Termoli). Roberta ha tanto da insegnare a Nellina e Nellina ha tanto da insegnare a Roberta. Nellina scopre con Roberta la bellezza della lettura, scopre che i testi delle canzoni sono delle poesie, che con le mani si possono creare opere bellissime. Roberta scopre che si può giocare in strada e che è bellissimo, che si possono fare i giochi dei maschi e con i maschi e soprattutto che di un’amica ci si può fidare. Anna Chiara è colpita dai racconti che Nellina, cioè sua madre, le fa. Anna Chiara vuole sapere tutto di questa amicizia semplice, antica, e ne rimane affascinata. Così comincia a rivivere le avventure di quelle due bambine con Matty, e scopre che è bello giocare come facevano quelle due bambine, con poco. Anche Anna Chiara è poi chiamata a vivere un distacco, quello dall’amico Matty, che si trasferisce in un altro paese con la famiglia, così come è accaduto a Nellina quando Roberta è tornata a Torino.

Questo racconto è basato su una storia vera, un’amicizia realmente accaduta, che è arrivata come un ciclone nella mia vita facendomi scoprire prima di tutto il mondo della lettura e di conseguenza il significato della vera amicizia: dall’altro, che mi vuole bene, posso imparare.

La mia esperienza trentennale con i bambini mi conferma ogni giorno che loro sono semplici, e che considerano la vita per quella che è: semplice appunto. Per questo nel confronto tra pari accade sempre un apprendimento: imparano nozioni costruendole insieme in un confronto continuo. Fino a quando non arrivano gli adulti a complicarla con progetti educativi ambiziosi cuciti addosso a loro. Ora che sono un’educatrice fondo la mia azione sull’apprendimento cooperativo, nel piccolo gruppo, certa che dall’altro si può sempre imparare, sempre donare, sempre ricevere.