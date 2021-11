L’ultima fatica letteraria di Simonetta Tassinari: la storia di Elisabetta Calabri di Montebello

CAMPOBASSO. Simonetta Tassinari è una scrittrice che vive a Campobasso dove insegna, da tempo, storia e filosofia in un Liceo scientifico. Le cronache dicono che, quando non sia impegnata ad insegnare o ad occuparsi di giardinaggio, scrive (saggi di argomento storico-filosofico e romanzi) per vari editori. Stavolta ha messo mano ad una grande saga familiare ambientata nell’Italia del secondo 1600. La protagonista della storia è Elisabetta Calabri di Montebello ch, pur vivendo tra i boschi dell’Appennino tosco-romagnolo, sogna la vita brillante della Corte fiorentina. Suo padre, marchese Giangiacomo, è uno scienziato considerato eretico perché seguace di Galileo Galilei. Vedovo ed immerso in studi ed esperimenti segreti nelle antiche miniere di famiglia, ha affidato l’educazione della figliola a sua sorella (suor Carmela del Gesù) che vorrebbe darla in isposa ad un signore del luogo per poterle vivere sempre accanto. In una mattina di luglio, giunge a villa Calabri Filippo Salimbeni, nobile medico fiorentino, in viaggio per Bologna in nome e per conto del Granduca di Toscana. A cena Filippo conosce Elisabetta, e scocca il colpo di fulmine. Finalmente la ragazza può realizzare il sogno di trasferirsi a Firenze. Soltanto in seguito comprenderà che la capitale del Granducato non è proprio quel che aveva immaginato.

La libertà di cui aveva goduto diventa ben presto un lontano ricordo nell’atmosfera bigotta di casa Salimbeni ed in quella stantia di una Corte e di una città in piena decadenza. Il marito si farà sempre più distante, preso com’è dai suoi impegni di medico. Per fortuna, al suo canto, avrà sempre la zia che le invierà in soccorso una vecchia conoscenza, insospettabile per una suora: Ludovico Manobruna, uomo di corte e libertino, grazie a cui Elisabetta riesce a farsi conoscere in città e, finalmente, ad ipotizzare per sé e per il figlio che sta per nascere un futuro radioso. Sin qui la trama. Il libro, edito da Corbaccio, svetta già nelle vetrine di tutte le librerie d’Italia, spesso accoppiato al precedente lavoro della Tassinari, “Instant filosofia”, pubblicato l’anno scorso da Gribaudo. Con esso la prefata ha realizzato una serie di lezioni alla portata di tutti, comunicando idee, concetti e personaggi. L’autrice, che è nata a Cattolica ed è cresciuta tra la costa romagnola e Rocca San Casciano, vive da anni in Molise. E’ stata autrice di sceneggiature radiofoniche, di libri di saggistica, di romanzi storici ed ha pubblicato anche per Giunti e per Einaudi scuola. Ha vinto numerosi premi letterari (come “Il Pungitopo” e quello “di narrativa italiana inedita”) e collabora con giornali e con riviste di varia umanità. Le ‘lettere’ molisane, eccezion fatta per le opere di glottologia e di filologia elaborate da Francesco d’Ovidio, di sovente sono venute meno all’appuntamento nazionale.

L’unico romanzo dell’ ‘800 è stato il "Platone in Italia" di Vincenzo Cuoco. Per il resto è mancata una voce originale capace di far emergere - nella letteratura - l’identità locale. Fanno eccezione quelle di Lina Pietravalle e di Francesco Iovine. Per la poesia c’è da segnalare Luigi A. Trofa. Altri autori da valutare sono Giose Rimanelli e Giuseppe Iovine; poi c’è Giovanni Cerri ed Eugenio Cirese. E’ in un tale contesto che può essere inquadrata l’attività di Simonetta Tassinari che, ora ha cesellato l’affresco di una saga familiare di altri tempi; dopo che, l’anno scorso,era ritornata alla filosofia, madre di ogni scienza e di ogni sapienza che – a suo dire - dovrebbe essere introdotta fin dalla Scuola primaria se non altro per testimoniare la necessità di razionalizzare e di analizzare, con il discorso logico, dubbi, incongruenze ed inclinazioni. Nella Filosofia, dice la Tassinari, si radica l’unico significato possibile dell’esistenza individuale, compressa in un tempo determinato e finito. Ogni uomo dovrebbe sapere cosa perde quando non intraprenda un simile viaggio che comporta la scoperta di sé stessi e del mondo. Ed ecco perché ha voluto raccontare lo svolgersi del pensiero umano, rendendo chiari i concetti persino al neofita.

Claudio de Luca