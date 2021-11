Almerindo e la notte di Natale del 1949

TERMOLI. La notte della Vigilia di Natale del 1949 Almerindo se ne stava a casa con il fratello Ettore e la cognata Antonietta. La famiglia aveva finito da poco di cenare. Un parvo piatto, ma l’importante era la felicità che aleggiava nella loro casa. La moglie di Almerindo, Filomena, decise di andare ad ascoltare la messa della Vigilia in Cattedrale, come ogni anno. Almerindo invece preferiva rimanere a casa e andare il giorno di Natale ad ascoltare le parole di don Rocco. Ma quella notte, c’era un altro disegno per la sua vita. Filomena D’Ambrosio, sua moglie, rimase vittima di un infausto destino, a soli cinquantadue anni, assieme ad un’altra giovane ragazza di soli diciannove anni. Accadde mentre si trovavano in Chiesa, durante la funzione: le donne rimasero schiacciate nella fuga delle numerose persone che si accalcarono verso l’ingresso e persero la vita.

Quella sera il dramma era cominciato quando un bambino aveva accesso una specie di razzo e il riflesso sulle finestre della cattedrale, cominciò ad impaurire i numerosi fedeli, che mischiato al rumore provocò panico tra la gente. Tanto che qualcuno gridò: il terremoto, provocando la corsa verso l’ingresso della folla.

La tragedia consumatasi nel giro di pochi minuti, provocò la morte delle due donne e tantissimi feriti. Le persone che non erano rimaste schiacciate nella calca, caddero giù per le scale dell’uscita della Chiesa. Quella stessa sera, don Gino, il medico del paese, dopo aver soccorso i feriti, costatò la morte delle due donne e si recò personalmente ad avvisare i familiari delle due vittime. Quando bussò alla porta di casa Malatesta, fu Antonietta ad andare ad aprire. Faceva freddo, aveva nevischiato e don Gino chiese di entrare per poter parlare con Almerindo. Appena il medico vide l’uomo gli si dipinse sul viso, un’espressione di dolore: “Minde!” esclamò don Gino.

L’uomo si alzò stupito dalla sedia: “Dottore che ci fate voi qui?”. L’uomo poggiò a terra la borsa e rispose: “Sono qui per Filomena, ha avuto un incidente in chiesa, poco fa!”. Almerindo ribatté: “Dove sta Filomena mia?” Antonietta invitò il cognato a sedersi, poiché l’uomo era molto agitato: “Minde, Filomena è morta!” rispose don Gino. Almerindo si ammutolì e con indosso soltanto una camicia e un paio di calzoni uscì di casa con quel gelo e corse fino a Piazza Duomo. Lo seguì Ettore, suo fratello, portandogli un cappotto per non fargli prendere freddo. In piazza non si capiva niente, c’era una gran confusione, tantissime persone sedute a terra e tante altre in preda al panico sulle scale del sagrato. Ettore tentò di poggiare sulle spalle del fratello il cappotto, ma questo lo scacciò via: “Lasciarmi stà Ettorì!” Ma il fratello insistette: “Minde, mettiti il cappotto! Prendi freddo!” Almerindo aveva gli occhi pieni di lacrime, salì di corsa le scale della chiesa, ma non lo fecero passare i chierichetti. Dopo la tragedia avevano vietato a chiunque di introdursi all’interno della Chiesa, poiché le vittime erano ancora sdraiate a terra. Dopo i funerali, Almerindo, da sempre agricoltore, trascorreva sempre più spesso le sue giornate in campagna, a Pantano, in totale solitudine. Aveva un terreno ben curato e vi si recava al mattino presto, rincasando soltanto la sera. La cognata gli faceva sempre trovare un piatto caldo di minestra. Ettore invece era pescivendolo e qualche volta Almerindo aiutava anche il fratello, pur di non fermarsi a pensare alla sua tragedia. Lui e Filomena non avevano avuto figli in tanti anni di matrimonio e ora a sessant’anni era rimasto vedovo e si sentiva sempre più solo. Non vi era compagnia all’inizio che riuscisse ad allietare le sue giornate grigie, poiché grigio era il suo animo.

Una parte di lui era morta per sempre, ed era la sua parte migliore. Filomena era la spilla preziosa a cui era appeso il suo destino e lui l’aveva perduta. Aveva dovuto fare i conti con una grave mancanza e con il tempo si stava chiudendo sempre più al mondo. Ma questa sua chiusura d’animo lo aiutava a sopravvivere, poiché certe ferite non smettevano mai di bruciare e lui purtroppo lo sapeva bene. Il primo lieto evento dopo quella tragedia fu il matrimonio della nipote Maria con Salvatore Fabrizio, nel 1950. Dal matrimonio dei nipoti nacquero quattro figli: Giovanni nel 1952, Timoteo nel 1955, Ettore nel 1958 e Antonietta nel 1963. Nel 1959, alla morte della cognata Antonietta, il fratello Ettore andò a vivere dal figlio, mentre Almerindo andò a vivere a casa dai nipoti e anche quando questi si trasferirono da un’altra parte li seguì, scavando lui stesso le fondamenta della nuova casa della sua famiglia. Aveva un ottimo rapporto con i nipoti che lo chiamavano affettuosamente: “Zizi Minde”. Il suo essere taciturno lo accompagnò per sempre e anche la sua dedizione al lavoro. Ogni mattina si recava al forno di Petrucce, per comprare tre chili di pane per la sua famiglia numerosa.

Anche perché oltre a lui e ai suoi nipoti, vivevano in casa anche la mamma di Salvatore, nonna Melucce, “Carmela”, e la figlioccia di Maria, che si chiamava Lucia e l’aiutava sempre con il ricamo e il cucito in quanto sarta. Maria nella sua bottega si avvaleva dell’aiuto di Concetta e Anna, che spesso rimanevano a pranzo da lei. Oltretutto un giorno a settimana era ospite a pranzo “u’ monaco cercatore”, fra Lucio, un frate di Serracapriola che passava a Termoli ogni settimana e dormiva nel vecchio cinema Sant’Antonio. Per questo a casa Fabrizio ogni giorno serviva tanto pane, poiché erano una famiglia ospitale e amorevole con tutti, oltre che numerosa. Almerindo subito dopo pranzo andava in campagna, anche con l’avanzare dell’età, per controllare il raccolto e il lavoro da fare. Vi si recava con il mulo, sempre ben vestito con camicia bianca, gilet blu e pantaloni comodi; anche con il passare dell’età Almerindo aveva sempre un fisico alto e asciutto e una barba ben curata ogni giorno. I nipoti gli volevano un gran bene, poiché lui da uomo buono era sempre altruista con tutti.

Andava a trovare anche suo fratello Ettore, con cui era rimasto legato da un ottimo rapporto di fratellanza e andava spesso anche a trovare la moglie al camposanto. Quando si trovava dinanzi a lei e guardava la lapide con il suo nome, ripensava alla loro vita insieme, al dolore della perdita, e quel dispiacere gli rapiva l’animo, costringendolo a chiudersi sempre di più. Con l’avanzare dell’età si recava sempre di meno in campagna a Pantano, quel luogo che gli aveva tenuto tanta compagnia dopo la tragedia. Ma Almerindo era stato anche un uomo di mondo, poiché aveva viaggiato molto in compagnia del fratello Ettore: erano stati in Venezuela, Argentina e Stati Uniti, ma alla fine aveva preferito un lavoro più tranquillo e si era dedicato anima e corpo alla sua terra. Anche Filomena adorava la campagna; era originaria di Montecilfone e si era poi trasferita a Termoli, appena sposata con Almerindo. Filomena adorava cucire, ricamare, si occupava della loro casa al meglio. Moglie e marito erano tanto innamorati l’uno dell’altra.

Con il passare degli anni e con i nipoti che man mano si sposarono e andarono a vivere altrove, Almerindo rimase con la nipote Maria e il marito Salvatore, che considerava come figli. Negli ultimi anni della sua esistenza non usciva più come un tempo; se ne stava seduto su una sedia del soggiorno tutto il giorno e parlava poco. Maria gli chiedeva sempre: “Zizi Minde, hai bisogno di qualcosa?” Un freddo giorno di gennaio del 1980, mentre se ne stava seduto in poltrona con la sua camicia e il suo maglione pesante, con una coperta sulle gambe, reclinò la testa sulla spalliera e spirò. Morì a novantadue anni, andandosene in silenzio, e ricongiungendosi così, dopo tanti anni, alla sua Filomena. Il suo dolore terminò definitivamente in quel momento, quando si ricongiunse a lei, dopo oltre trent’anni, in un abbraccio senza tempo.