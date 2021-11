TERMOLI. Siamo alla vigilia dello spettacolo che l’Associazione Culturale Alta Marea, presieduta da Ettore Fabrizio, proporrà domani sera, mercoledì 17 novembre, dalle 21, gratuitamente, al Teatro Savoia di Campobasso: “La Gratitira – una storia arbëreshë”, scritto da Carol Guarascio, Antonio De Gregorio e Marco Caldoro, con regia di Antonio De Gregorio. Il cast è formato da Marco Caldoro, Giada Di Palma, Barbara Petti ed Erika Petti. Con musiche di Giuseppe Spedino Moffa e orchestra formata da Vittorio Sabelli, Marco Molino, Manuel Petti, Lorenzo Mastrogiuseppe e Giuseppe Spedino Moffa. Spettacolo prodotto nell’ambito di Aida Adriatic Identity through Development of Arts, progetto co-finanziato da European Union under the Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA II) Interreg IPA–CBC Italy–Albania–Montenegro.

Nell’occasione, visto il coinvolgimento della Fondazione Musica Cultura, abbiamo voluto approfondire proprio la mission di questa istituzione regionale, attraverso una intervista col coordinatore Sandro Arco. Prima di addentrarci nel dialogo con Arco, uno sguardo alla Fondazione.

La Fondazione Molise Cultura è una istituzione culturale permanente che si propone di approfondire, illustrare, individuare, comparare, tutelare, valorizzare e promuovere le espressioni e ogni genere di manifestazione culturale.

Nel corso del 2011 ha completato il processo organizzativo e logistico mediante la redazione dei propri regolamenti, la strutturazione del proprio staff e l’assegnazione della sede nello storico palazzo dell’ex GIL di Campobasso.

La Fondazione svolge la propria attività nell’ambito del territorio regionale, dove ha la possibilità di costituire uffici distaccati. È promossa e partecipata unicamente dalla Regione Molise che esercita su di essa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Non ha scopo di lucro.

La Fondazione promuove la diffusione dell’interesse per la cultura, l’arte e lo spettacolo.

A tal fine organizza e gestisce: iniziative finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico, letterario della regione Molise, anche attraverso la ricerca e lo studio dei beni culturali materiali ed immateriali; attività di ricerca e conoscenza dello spettacolo, anche attraverso azioni di monitoraggio e raccolta dati su attività svolte dagli operatori; iniziative di studio e di valorizzazione della storia e delle tradizioni legate alla emigrazione molisana e ai molisani nel mondo; mostre, eventi culturali e convegni, nonché studi, ricerche, pubblicazioni, iniziative, attività formative, didattiche o divulgative, anche in collaborazione con enti ed istituzioni ed, in particolare, con la regione Molise.

L’INTERVISTA

Dottor Arco, diffondere cultura, ma anche bellezza. Quanto è importante regalare cultura al nostro Molise, alla nostra regione?

«Regalare cultura è fondamentale, io credo che oramai il settore culturale debba essere considerato una pietra angolare, del modello di sviluppo della nostra regione. In parallelo con altri settori, come scelte particolari di politiche e sviluppo: come il turismo, la cultura, l’ambiente. Sono i tre assi che il Molise può mettere in campo, per disegnare un proprio ed originale modello di sviluppo».

Cultura, ma anche novità, come i tre spettacoli al teatro Savoia di Campobasso?

«Si, questi tre spettacoli sono la risultante di un progetto molto ampio, un progetto europeo che si chiama Aida e che vede la collaborazione del Molise cultura e del teatro di Lecce e altri partner, il teatro centrale di Tirana in Albania e del Montenegro. Ci siamo inseriti in questa logica, per avere la possibilità di intercettare delle economie. Sostenendo attività di ricerca, di teatro, di spettacolo dal vivo. Ci siamo attrezzati anche dal punto di vista della progettazione europea».

Infatti, voi come Fondazione Molise cultura siete uno dei partner internazionali del progetto Aida, non è vero?

«Si, siamo il partner italiano, insieme al capofila che è Lecce, attraverso il Teatro Koreja».

Qual è l’obiettivo di questo progetto?

«L’obiettivo del progetto, è un obiettivo che si è sviluppato nella prima fase, con una ricerca approfondita sul nostro territorio, relativa all’identità adriatica. L’identità adriatica ci ha fatto immediatamente pensare ad un mare, appunto il mare Adriatico, che per noi è sempre stato un sistema che ci unisce con l’altra sponda. Ha unito nei secoli le culture, le tradizioni, della Croazia, dell’Albania. Abbiamo voluto in questa occasione affrontare questa ricerca sui paesi arbėrėshe della nostra regione e abbiamo voluto scoprire e parlare di identità adriatica allargata, come se il Molise fosse un pilastro di un grande ponte e l’Albania, l’altro pilastro dall’altra parte del mare. Abbiamo voluto fare questo momento di approfondimento, attraverso lo studio, attraverso delle ricerche sul territorio, anche attraverso l’acquisizione di brani cantati in lingua arbėrėshe e da questa esperienza è nato lo spettacolo del 17 novembre, la “Gratitira”. Uno spettacolo molto bello, portato avanti da un gruppo di professionisti locali, tra attori e musicisti veramente di grande livello».

L’offerta teatrale della stagione imminente 2021/2022, mira alla conoscenza di queste storie autentiche, che come diceva lei poc’anzi, sono legate alla zona adriatica e forse anche al territorio?

«Si, anche più al territorio molisano, perché la nostra regione è talmente piccola, che si attraversa in un’ora da una parte all’altra e ormai si stanno identificando dei poli culturali che sono significativi: Termoli, Campobasso ed Isernia. Credo che su questo bisognerà ancora lavorare, per costruire una grande rete di collaborazione tra questi tre grandi centri, che aggregano anche i paesi intorno, credo che il nostro territorio possa permettersi di fare questa rete, perché siamo veramente pochi e che ce la possiamo fare».

Voi, in generale, come fondazione che ruolo svolgete e soprattutto, come si può spiegare ai molisani l’attività della Fondazione Molise cultura, come si finanzia?

«La fondazione si finanzia attraverso un contributo annuale del pubblico, della regione, perché la fondazione è partecipata unicamente dalla regione Molise. C’è una collaborazione all’interno con la provincia di Campobasso, perché la provincia ha messo a disposizione della fondazione il teatro Savoia, che è di proprietà della provincia. Quindi è totalmente pubblica, si regge con questo fondo annuale, che la regione ci eroga per il funzionamento. È la parte più significativa; oramai sono anni, che la fondazione sta cercando altri livelli di finanziamento, anche quelli privati. Abbiamo avuto degli sponsor e delle partnership, abbastanza significative. Da due o tre anni, abbiamo avuto delle collaborazioni interessantissime, per esempio con la fondazione Banco di Napoli e abbiamo una grande voglia di lavorare all’esterno, farci vedere anche all’esterno con il nostro lavoro e la nostra attività. Inoltre abbiamo percorso questa strada dell’Europa, abbiamo fatto tanto, tipo l’Aida, ne abbiamo altri che stiamo realizzando e che comunque sono fonte di economia per noi, quindi per poter realizzare le attività».

Invece, quali sono i rapporti con gli enti locali e territoriali e soprattutto con il mondo della cultura?

«I rapporti sono buoni, nel senso che noi in ogni caso abbiamo una funzione principale, quella che la gestione degli spazi della cultura, come dicevo, gestiamo il teatro Savoia di Campobasso, poi gestiamo il palazzo della Gil –questo palazzo al centro della città di Campobasso- dentro il quale c’è un auditorium e poi nella parte inferiore abbiamo recuperato un bellissimo spazio espositivo nel quale facciamo delle mostre ormai da anni. Veramente molto significative e tra un po’ inaugureremo il 26 novembre la mostra sulla “Belle Époque” di Giovanni Boldini. Abbiamo una grande cultura di rapporto, extra regionale. Siamo disponibili sempre, quando arrivano altre proposte da parte degli enti, delle associazioni locali, abbiamo un ottimo rapporto con il conservatorio, un ottimo rapporto con le associazioni, che frequentano e che ci chiedono la possibilità di realizzare le loro attività nei nostri spazi. Diciamo che è un rapporto molto positivo, sicuramente, come la storica collaborazione con l'Associazione Amici della Musica di Campobasso».

Parliamo del periodo pandemico, come è stato vissuto il periodo di emergenza Covid per voi?

«E’ stato un disastro, perché noi siamo stati i primi ad essere colpiti».

Il settore cultura è stato penalizzato eccessivamente?

«Si, molto, perché se vado a memoria, nei primi decreti, dopo il piano di emergenza nazionale a causa covid, si utilizzò il cosiddetto codice Ateco, che è un codice che in qualche modo identifica una tipologia di attività. E noi capitammo proprio dentro questo codice, che fu attenzionato per primo. Tutte le attività che corrispondevano a quel codice furono addirittura chiuse. Non c’era nessuna possibilità di fare nulla. Quindi addirittura il teatro chiuso, lo spazio espositivo chiuso, il nostro cinema chiuso. L’auditorium chiuso. Abbiamo avuto un periodo veramente terribile. E allora ci siamo spostati sulla rete per quasi un anno e abbiamo inventato una serie di attività, di interviste con persone importanti del mondo della cultura a livello nazionale. Io personalmente ho intervistato l’ex ministro della cultura, l’assessore alla cultura in Puglia, Claudio Bocci di Federculture e tanti altri. Abbiamo fatto questa trasmissione in rete, dove si invitavano anche i nostri avvocati, i nostri fidelizzati a tenere ancora il contatto, per evitare di perderci di vista. Abbiamo inventato anche quest’altro sistema, quest’altro progetto, che si chiama “Umana commedia” che terminerà a fine dicembre. In occasione dei settecento anni di Dante. Abbiamo fatto leggere dieci canti dell’inferno, dieci canti del purgatorio e dieci canti del paradiso, a chiunque, ed è stato molto bello perché non abbiamo gestito sulla perfetta dizione, ma abbiamo invece voluto dare la caratteristica umana a quel percorso che Dante descrive nella Divina Commedia. Abbiamo coinvolto delle persone che un po’ raccontavano di quel canto. Abbiamo fatto sicuramente una bella operazione, che terminerà la fine di dicembre».

Come si potrà ritornare definitivamente alla normalità e quale prospettive avete per il futuro?

«Noi, dopo questa scottatura, siamo un po’ bloccati dal ricominciare pienamente. Ci rendiamo conto ad esempio, al botteghino, che adesso siamo al 100% e che potremmo occupare tutti gli spazi e tutte le poltrone in teatro e nell’auditorium. Però succede che se qualcuno arriva al botteghino e sceglie un posto per uno spettacolo, però vorrebbe che nella postazioni di fianco non ci fosse seduto nessuno. Queste cose fanno capire, che noi siamo stati colpiti duramente, sia gli spettatori, ma anche noi, dal punto di vista psicologico. Tutta questa storia del distanziamento, della mascherina, è entrata psicologicamente dentro di noi. Quindi abbiamo bisogno di normalità. Io prevedo ancora un periodo in punta di piedi, almeno fino a giugno 2022, poi speriamo che questa cosa si sgonfi e diventi una normale influenza. Mi auguro che si possa riprendere».

Con il Pnrr si avrà la chance di realizzare nuovi poli anche di aggregazione culturali e magari anche per spettacoli?

«Secondo me si, perché avendo in qualche modo studiato alcuni tratti del Pnrr, credo che si siano colte delle particolarità delle proposte, dell’Europa e quelle poi del nostro paese. C’è molta attenzione alle competenze, c’è molta attenzione al mondo e alla salvaguardia dell’ambiente, c’è molta attenzione alla digitalizzazione, anche a questi percorsi di modernizzazione, che bisognerà fare. C’è molta attenzione anche al sistema dell’infrastruttura culturale, perché credo che siano necessari. Credo che sia necessario arrivare ad una messa in campo, ad una riqualificazione tecnologica degli spazi, dedicati alla cultura. Perché ci rendiamo conto che non possiamo andare avanti, con delle strutture, magari, veramente minimaliste, ad esempio i piccoli teatri, che il Molise ancora conserva. Credo che lì, bisognerebbe metterci mano. Rendere questi palcoscenici, meno fragili, più moderni, con la possibilità anche di fare delle scene, mettere su delle scenografie, con delle logiche completamente diverse. Io credo che adesso, la nuova generazione degli artisti, dei professionisti, dovrà pensare a come camminare più veloce in questo mondo e mi auguro che tutto questo, finalmente, venga riconosciuto davvero come una prospettiva di lavoro e di sviluppo per la nostra regione e per la nostra terra».

Avviandoci alla conclusione, che rapporto avete con la regione Molise? Soprattutto siete supportati o sopportati?

«Noi siamo un ente autonomo e come se fossimo un giornale e l’editore di questo giornale è la regione. Quindi questo è il rapporto che noi abbiamo con la regione, con la quale naturalmente collaboriamo pienamente. Anche sulla base delle iniziative che mettiamo in campo. Noi abbiamo, subito in passato, un po’ di confusione, della serie, siamo stati un po’confusi con l’assessorato regionale alla cultura. In realtà noi siamo un ente che cammina su altri territori, su altre strade. Non confliggiamo assolutamente con l’assessorato, che sta facendo un lavoro, naturalmente dentro i comuni, il territorio, in maniera diffusa. Noi cerchiamo invece di guardare a delle iniziative, di grande visibilità e stiamo selezionando una qualità alta, altissima, per avere la possibilità di far diventare vetrina il nostro Molise, anche di queste situazioni. L’ultima cosa che abbiamo fatto è il concerto di Teresa Salgueiro, sono del gruppo musicale dei “Madredeus”. Abbiamo chiamato premi Nobel, abbiamo realizzato “Jesus Christ superstar” di Ted Neeley al teatro Savoia di Campobasso. Operazione che francamente sono più da metropoli, che da città o regione di provincia. Stiamo cercando di tenere alto il tiro, proprio per dare alla nostra comunità, la possibilità come se fossimo lo welfare culturale. Noi non stiamo lavorando per guadagnare, ma per rendere un servizio culturale alla nostra gente. Questo è il perno principale».