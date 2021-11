MONTENERO DI BISACCIA. Leggere ad alta voce, leggere per condividere la magia della parola scritta. Torna anche quest'anno "Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole”, la campagna nazionale promossa dal Ministero della Cultura, attraverso il Centro per il libro e la lettura e dal Ministero dell’Istruzione, giunta alla sua ottava edizione. Gli alunni delle classi terze della Primaria dell'Istituto Omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia, guidati dalle maestre Stefania Di Lena, Edgarda Barone e Maria Pia Lamelza hanno incontrato mercoledì scorso la scrittrice e poetessa Laura D'Angelo per partecipare all'iniziativa nazionale di promozione della lettura e dell'amore per la parola in tutte le sue forme.

L'autrice montenerese ha letto loro un libro di Lisa Papp, scelto dalle maestre nell'ambito del programma "Io leggo perché": un libro sulla magia della lettura quando l'amore per qualcuno, o per qualcosa, incontra la volontà di credere nei propri sogni senza aver paura di sbagliare, per ottenere, come succede alla protagonista del libro, la stella dei desideri. L'incontro, molto emozionante, è stato arricchito dai commenti e dall'attenzione dei bambini, e da una pioggia di stelle su cui gli scolari hanno lasciato un proprio pensiero o desiderio. Tanti i messaggi significativi da parte dei bambini: «Da grande voglio fare lo scrittore» o «leggere è importante per ampliare le conoscenze» o «leggere fa bene all'anima». Così la scrittrice Laura D'Angelo: «Un plauso affettuoso alle maestre per aver creato una cornice magica e accogliente e aver trasformato un'ora di lettura in ricordo prezioso, per me e per i bambini.

E un ringraziamento ai piccoli studenti, perché sono la bellezza e la promessa del futuro».