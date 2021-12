TERMOLI. “Lo sterno d’Italia” di Giorgio Paglione, lunedì scorso la presentazione presso il palazzo vescovile di Termoli.



Lo scrittore di Capracotta Giorgio Paglione è stato ospite nella nostra città e ha presentato il suo libro di poesie dialogando con Paola Di Giannantonio. L’autore presentato in apertura da Daniela Battista, presidente dell’associazione: “La casa del libro” ha incantato i presenti con i suoi versi, che trasmettono l’amore per la sua terra natia.



Il libro ci fa viaggiare nell’alto Molise, tra paesaggi montuosi, ruralità e l’importanza di essere nato e cresciuto in un paese montano e come questo fattore abbia influito poi sulla sua scrittura poetica. Il testo ci disvela sentimenti unici, autentici vissuti da Paglione ed emozioni che sono state trasmesse ai presenti, anche grazie alle letture di questi versi e alla voce narrante di Lucia Bruno.



Versi che ci raccontano il forte senso di appartenenza e di orgoglio dell’autore per la sua terra. Un legame indissolubile e che non può spezzarsi mai. Perché come ci insegnava Oliver Wendel Holmes: “Dove amiamo è casa i nostri piedi possono lasciarla, ma non i nostri cuori”. Un sentimento forte quello delle proprie radici e la bellezza di mantenerle sempre con sé, dovunque si vada nella propria vita.



La presentazione del 20 dicembre scorso è stato il primo evento del ciclo di incontri dal titolo: “Calici e parole”, dedicato al vino e alla letteratura, un connubio davvero unico.



Dopo la presentazione di Paglione si è concluso il pomeriggio con una degustazione di vini dell’azienda vinicola “Kurunus” di Montecilfone, che ha sponsorizzato l’evento.