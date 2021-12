TERMOLI. Sta diventando una piacevole consuetudine dare spazio alle iniziative e ai riconoscimenti che sta collezionando un’artista di talento termolese, la prof Ylenia Paladino.

Di recente e ancor prima ci siamo occupati di lei per la partecipazione a diverse mostre, con cui ha conquistato attenzione e recensioni.

L’ultima vetrina è prettamente autunnale, come spiega lei stessa a Termolionline.

«Nelle fredde serate di novembre 2021 ho realizzato questo ritratto a matita per un concorso di Arte: pittura, scultura, fotografia e poesia. Ho pianto, nessuno ci credeva tranne me. Il ritratto è una cosa seria, l'arte è una cosa seria. Vi presento ciò che la sera e la notte del mercoledì ho disegnato sul cartoncino 50x70 nel mese di novembre! Su oltre 700 persone mi avvisano che sono in finale. Per questo concorso ci ho messo tanta tecnica, passione e anche originalità! Sogno di dipingere e poi dipingo i miei sogni e questi si realizzano nella realtà. Emana sogni e non incubi e questi diventeranno concretezza».

Il riconoscimento è maturato nella mostra "Simposio d'Arte", in ricordo di Margherita Hack, col dipinto selezionato dal Comitato come vincitore del 5^ premio, che consiste nell'esposizione dell'opera presso la storica Milano Art Gallery, galleria d'arte con 50 anni di storia, dove hanno esposto e dialogato i più grandi artisti e intellettuali contemporanei, per la durata di due settimane. Mostra di pittura, fotografia, scultura e poesia. Un premio griffato da Roberto Villa, Francesco Alberoni, Salvo Nugnes e Silvana Giacobini. L'esposizione è stata prevista dal 3 al 24 dicembre, ma poi è stata prorogata e andrà avanti fino a gennaio.

Il Comitato, vista l'alta qualità delle opere esposte, ha deciso di conferire anche delle Menzioni speciali agli artisti che si sono particolarmente distinti e il nome di Ylenia Paladino rientra tra quelli premiato con l'Attestato di Merito nominale. Nella pergamena: «Per il talento e la sensibilità che emergono dalla sua produzione artistica e per essere stato uno dei pochi artisti selezionati su oltre 700 richieste».