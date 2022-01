Ranstand 1969: la mostra che restituisce i rullini dimenticati arriva a Campomarino

CAMPOMARINO. Randstand 1969 è la storia di una riesumazione accidentale: 141 rullini riportati alla luce dall'Associazione culturale Civico Zero. I rullini anonimi arrivano dall’Olanda avvolti in un foglio di giornale, il Randstad, datato 31 gennaio 1969. Vengono venduti in un’asta on line e se li aggiudica l’associazione culturale Civico Zero nel 2017.

Parte così un progetto affascinante, che attraverso una serie di immagini permette di rivivere un decennio di storia sullo sfondo della conurbazione che comprende Amsterdam e altre 16 città olandesi.

L'appuntamento con la mostra fotografica è per domenica 16 gennaio alle h. 18.00 a Campomarino nel Palazzo Norante, corso Skanderberg 6.

L'inaugurazione della mostra è aperta al pubblico su prenotazione, con ingresso consentito con green pass e mascherina FFP2.

La mostra resterà aperta tutti i giorni fino al 30 gennaio dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00.

I visitatori saranno protagonisti di un viaggio per immagini attraverso un tempo e uno spazio cristallizzati in paesaggi urbani, scene di vita ordinaria e vicende umane.

Si tratta del secondo appuntamento della rassegna "Mostre a Palazzo", organizzata dall’Istituzione Centro Servizi Turistici e Culturali del Comune di Campomarino. Una serie di eventi volti a valorizzare le affascinanti atmosfere di Palazzo Norante e a diffondere la cultura e l’arte della fotografia.

Galleria fotografica