«Il giorno del ricordo», dalla costa il lancio del terzo concorso nazionale di narrativa

TERMOLI. È stata presentata ieri con una diretta Facebook la terza edizione del concorso nazionale di narrativa dell’associazione Terra dei Padri: Per l'anno 2022 è stato scelto come tema dell'annuale concorso di narrativa "Il giorno del ricordo".

Dopo l’attenzione data nel 2021 alla figura di Dante Alighieri, il Sommo poeta di cui ricorrevano le celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, ritorna puntualmente anche nel 2022 il concorso nazionale di narrativa organizzato dall’associazione “Terra dei Padri”, per il terzo anno consecutivo, su impulso della sua presidente Franca De Santis. La prima edizione venne dedicata alla Patria, quindi Dante.

Il concorso come giustamente ne va fiera la signora De Santis ha avuto un successo che è andato come partecipazione aldilà delle più rosee previsioni ed ha avuto un eco davvero inaspettato, il successo si è avuto anche con la partecipazione con lavori e componimenti effettuati da giovani studenti da svariate scuole italiane insomma figurativi e anche di recitazione. Stavolta il tema è “Il Giorno del ricordo”, legato ai Martiri delle Foibe. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.

Il concorso è suddiviso in tre sezioni. Sezione Giovani: dai 13 ai 19 anni.

A questa sezione si può partecipare con poesia e racconto. Possono partecipare anche classi scolastiche.

I lavori andranno inviati al seguente indirizzo g.terradeipadri2022@libero.it; sezione Poesia, i lavori andranno inviati al seguente indirizzo p.terradeipadri2022@libero.it; sezione Racconto: massimo di sette pagine in formato pdf carattere 12.

I lavori andranno inviati al seguente indirizzo r.terradeipadri2022@libero.it. Per ogni sezione verranno premiati i primi tre classificati oltre alle menzioni di merito che saranno riconosciute. Tutti gli elaborati scritti vanno inviati dal 10 febbraio al 31 marzo 2022 (alle ore 24 le caselle postali si disattiveranno autonomamente) in allegato ai dati anagrafici completi (per i minorenni è necessario allegare liberatoria dei genitori). Il materiale inviato per il concorso non verrà restituito. Gli autori concedono all’associazione culturale no profit “Terra dei Padri” il diritto di pubblicazione delle opere senza alcun compenso. Al fine di garantire l’assoluto anonimato nei confronti della commissione giudicatrice in nessuna parte dell’opera dovrà essere indicato il nome del concorrente.

I dati personali richiesti assumono valore di riservatezza previsto dalla legge 31 dicembre 1996 n. 675 e pertanto non saranno divulgati o ceduti a terzi dall’associazione “Terra dei Padri”, la quale si impegna ad utilizzarli esclusivamente per le pratiche richieste a questo concorso. La cerimonia di premiazione avrà luogo, in presenza, nel rispetto delle normative vigenti, il 9 settembre 2022 a Termoli. L'associazione culturale nazionale Terra dei Padri nella terza edizione del concorso nazionale di narrativa, con cadenza annuale, per l'anno 2022 ha scelto come tema Il giorno del ricordo.

Con la legge n.92 del 2004, il 10 febbraio, si celebra la giornata istituzionale che ricorda un'altra dolorosa pagina del nostro recente passato. Un argomento difficile, quanto essenziale, per comprendere la storia ed il dramma consumato al confine nord orientale, carico di dolore umano e sofferenze indicibili, a danno degli italiani lì residenti, che devono essere condivisi da ciascuno di noi. Per combattere ogni riduzionismo, negazionismo e giustificazionismo, è indispensabile procedere ad una vasta trattazione della tematica con serenità, senza strumentalizzazione alcuna, per un ristabilimento di verità e giustizia che sia a consolazione delle vittime e dei loro discendenti. Il concorso ha il patrocinio del Comune di Termoli, dell’Enac (Ente nazionale attività culturali), Comitato 10 febbraio e Angv (Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia).

In giuria Pierfranco Bruni (Presidente Centro Studi Francesco Grisi), Stefania Romito (Scrittrice e Giornalista), Nina De Leo (Poetessa e Scrittrice), Vito Fumarola (Docente), Roberto Biffis (Anvgd Treviso), Marco Solfanelli (Editore), Franca De Santis (Presidente Terra dei Padri).