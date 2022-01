Il tradizionale canto del Sant'Antonio rivive sui social

TERMOLI. A causa della situazione attuale di questo periodo che stiamo vivendo, non potendo portare in giro per le strade e le case della gente il tradizionale canto del Sant'Antonio Abate del gruppo Tradizioni Amiche è stato proposto via Facebook, in diretta e molto apprezzato dai fan della pagina.

Alle 21.30 di ieri, hanno avuto il piacere di faro ascoltare perché anche quest'anno, nonostante tutto, possa arrivare al vostro cuore e al cuore di tanti, vicini e lontani!

«Il nostro canto tradizionale del Sant'Antonio Abate in esclusiva in prima visione per tutti voi», il messaggio dei componenti.