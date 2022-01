"Il terzo uomo", l'opera di Jennifer Di Giovine

TERMOLI. La scrittrice termolese Jennifer Di Giovine con il suo nuovo lavoro letterario “Il terzo uomo - Dialoghi con l'anima attraverso l'invisibile” è entrata a far parte di un progetto culturale molto interessante grazie alla sua casa editrice indipendente di Milano Bookabook e che fa parte della campagna di crowdfunding.

Il crowdfunding (termine della lingua inglese, da crowd, «folla» e funding «finanziamento»), in italiano finanziamento collettivo, è un processo collaborativo di un gruppo di persone che utilizza il proprio denaro in comune per sostenere gli sforzi di persone e organizzazioni. È una pratica di micro-finanziamento dal basso che mobilita persone e risorse. Applicandolo nel campo dell’editoria è in pratica un nuovo modo di far conoscere leggendoli libri nuovi e saranno proprio i lettori dei libri inseriti nel progetto a decidere quali di questi saranno meritevoli di essere messi negli scaffali delle librerie italiane. Jennifer Di Giovine, con questa sua opera sperando anche in un passaparola di lettori è riuscita ad entrare in questo circuito con il suo nuovo libro di cui sopra, ricordiamo in sintesi chi è Jennifer Di Giovine.

Scrittrice e dottoressa, si laurea nel 2013 in Psicologia delle Comunicazioni Sociali e nello stesso anno tiene un seminario universitario sulla tesi sperimentale. Nel 2015 partecipa, assieme alla professoressa relatrice, al Congresso di Psicologia Nazionale “AIP” (Associazione italiana di Psicologia) a Palermo. Nel 2016 vince il Premio Speciale Dario Gammieri, nel 2017 alla V edizione del premio "Ti prego amore, Ricorda" riceve la segnalazione per il giudizio selezione di merito, nel 2018 la Menzione d'Onore al Premio Letterario Internazionale "Penna D'Autore,” nel 2020 l’Attestato di Merito al Concorso Nazionale «Poesie d'Amore» e sempre nel 2020 la Menzione d'Onore al 24° Trofeo Penna d'Autore. Nel 2021 riceve il Premio speciale della Giuria alla XXI edizione del Concorso Internazionale “Lettera d’Amore”.

È appassionata di esoterismo e follemente innamorata del mondo antico Se si è interessati all’opera di Jennifer potrai ricevere la tua copia dopo la campagna di crowdfunding e prima che il libro arrivi sugli scaffali delle librerie.

Il libro si intitola "Il terzo uomo" e si sviluppa come un emozionante dialogo tra Diamante e il bambino che ha perso a seguito di un aborto spontaneo. Al seguente link ci sono tutte le informazioni relative alla trama, l’anteprima e le sue specifiche personali: https://bookabook.it/libri/terzo-uomo-dialoghi-lanima-linvisibile/.