Il fumettista Antonio Sarchione protagonista a Difesa Grande

TERMOLI. È uno dei disegnatori della serie a fumetti di Dragonero, parliamo di Antonio Sarchione, che oggi è protagonista all’Istituto Comprensivo Difesa Grande di Termoli

Lo annuncia la docente Carla Di Pardo.

«Il professore sarà con noi per una lectio Magistralis sul fumetto e sulla differenza tra racconto a fumetto e narrazione illustrata, la lezione del noto artista, conclude la nostra serie di appuntamenti della settimana dedicata alla Gionata Mondiale della Memoria: “Razza umana: no grazie”, partita inizialmente con la visione di film a tema, seguita da dibattiti e poi si è succeduta con eventi vari, laboratori di lettura ad alta voce, musica, ospiti, oggi sarà la volta di Antonio Sarchione.

Studia all'Accademia di Belle Arti di Urbino. Le sue prime esperienze professionali consistono in collaborazioni con la Star Comics, per cui nel Marzo 1996 è l'autore dei disegni del numero 10 di Hammer e nel novembre dello stesso anno del primo numero di Samuel Sand, di cui è anche co-creatore. Dopo alcuni anni come docente alla Accademia del Fumetto di Pescara, nel 2002 parte per Angoulême, in Francia, dove disegna per le case editrici Soleil (Fédération) e Delcourt (C.O.P.S.). Sempre per Delcourt pubblica nel 2010 il quinto volume di Le casse: Gold Rush - Yukon 1899..., nel 2012 il quattordicesimo volume della collana Sept intitolato Sept Pistoleros e nel 2014 il quarto volume di Les 7 merveilles (4. Le Temple d'Artémis - 356 av. J.-C.) dedicato al Tempio di Artemide. Dal 2016 disegna Dragonero per Sergio Bonelli Editore».

Seguirà lunedì 31 gennaio un doppio Laboratorio artistico espressivo a tema, sugli argomenti trattati, per realizzare degli elaborati tra fumetto e illustrazione.

Galleria fotografica