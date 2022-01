Capitale europea della Gioventù, Tirana chiama i comuni arbereshe del basso Molise

BASSO MOLISE. Si rinsalda a ogni occasione il legame tra la comunità arbereshe bassomolisana e quella albanese. Le amministrazioni comunali di Montecilfone e Ururi – per ora - hanno ricevuto ufficialmente l’invito, da estendere alla comunità giovanile locale, dal sindaco di Tirana, Erion Veliaj, che nel 2022 è stata designata quale capitale europea della Gioventù.

«Stimato sindaco – ricevono i primi cittadini Giorgio Manes e Laura Greco - è un grande piacere per me condividere con voi la notizia che quest’anno celebriamo Tirana come capitale europea della Gioventù 2022. Nel 2019 la nostra città ha ricevuto questo titolo dal Forum Europeo della Gioventù e ci siamo tutti orgogliosamente impegnati a offrire ai nostri giovani un’opportunità unica per mostrare il loro potenziale e la vitalità che li caratterizza in una serie di attività volte a portare una nuova prospettiva giovanile in tutti gli aspetti della vita cittadina.

Saremmo quindi lieti di invitare il vostro Comune a unirsi a noi quest’anno a Tirana e a essere coinvolto nel nostro calendario di attività. I giovani Arbereshe potrebbero voler sfruttare questa opportunità per dispiegare la loro specificità e, quindi, mostrare il ricco patrimonio culturale: della lingua ai riti religiosi, alle antichità e alla gastronomia. II Comune di Tirana è lieto di offrire il proprio supporto nella realizzazione delle iniziative proposte e di fornire gratuitamente anche spazi interni o esterni a vostro piacimento. Attendo fiducioso le vostre proposte e saremmo più che lieti di offrire ai nostri giovani l'opportunità di imparare dalle esperienze dci loro compagni Arbereshe».