Gesti, espressioni e parole imitati in tempo reale: arriva la tiktoker Cristina Di Tella

Generazione social: intervista alla tiktoker Cristina Di Tella

TERMOLI. Nella galassia digitale e perennemente connessa dei social network sta spopolando sempre più TikTok, che dopo un imprinting rivolto ai ragazzi sta prendendo piede ovunque.

Proprio per la rubrica Generazione social, oggi incontriamo, dopo la pausa natalizia, una ragazza termolese che coi social si è inventata una performance davvero singolare e divertente, lei si chiama Cristina Di Tella ed è una “Tiktoker”: ideatrice e creatrice di mini video che poi pubblica sulla seguitissima piattaforma.





Come username o nickname è “Cristinaditellacdt”, ha 23 anni e lavora, quando finisce da meno di un anno si dedica a queste performance che condivide anche sul suo profilo Instagram.

Evidenti le capacità mnemoniche davvero eccellenti, riesce a ricordare tutte le più importanti battute di personaggi televisivi che riproduce in tempo reale, parole, gesti ed espressioni in maniera impressionante.

Queste sue performance le hanno permesso di avere 150.000 followers su TikTok e su Instagram altri 10mila fan.

Abbiamo deciso di conoscerla meglio visto che questa rubrica è come fosse stata cucita proprio addosso a personaggi come lei che sui social hanno creato un diversivo molto interessante, proponiamo anche alcune sue imitazioni in video.