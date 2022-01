Donne illustri di Guglionesi: la professoressa Diamante Rocchia

GUGLIONESI. Pagine di storia a Guglionesi, per iniziativa di Nicolino Del Torto parliamo di donne illustri, come la professoressa Diamante Rocchia.

È stata una delle maggiori protagoniste del comunismo del dopo guerra, sia a livello regionale che nazionale e sicuro punto di riferimento per Guglionesi. In pieno periodo fascista, con la mentalità maschilista imperante che vedeva le donne solo nel loro ruolo di madri e casalinghe, non era affatto facile per una donna fare politica, ma Diamante seppe emergere con la sua cultura e gentilezza. Partecipò a diverse manifestazioni di partito proponendo e sostenendo la sua visione della politica comunista che, per essere davvero considerata democratica, avrebbe dovuto sostenere l’emancipazione femminile. Diamante Rocchia nasce a Roma il primo dicembre 1907 da Gaetano e Rossi Elvira e, dopo la laurea in Legge, diventa insegnate di Lingua e letteratura italiana. Abita a Guglionesi, in via Galterio 27-b, dal 1927 al 1936 quando per un periodo lavora a Riccia, quindi torna a Guglionesi nel 1941 per spostarsi per lavoro ad Ocri (CS) e tornare definitivamente a Guglionesi, in via Ancona 15, nel 1961. Diamante aveva un fratello, Armando Mario Esposito nato a Roma il 7-10-1906 laureato in Legge che ha fatto il Pretore prima a Rovigo e poi a Chieti. Rocchia Diamante aveva effettuato gli studi classici, conosceva molto bene il greco e il latino ed era una intellettuale a tutto campo e a Guglionesi insegnava all’allora Istituto Magistrale dovendo poi abbandonare l‘adorato insegnamento per via dell’insorgente cecità che l’aveva colpita. Nonostante questo, gli alunni che l’avevano conosciuta ed apprezzata per il suo modo di insegnare, la frequentarono anche al di fuori dell’ambito scolastico, andando a trovarla a casa dato il rapporto speciale che lei aveva saputo creare con gli studenti. Era molto generosa tanto che, una volta in pensione, aveva preso a dare lezioni private di recupero gratuitamente a studenti in difficoltà scolastica ed economica. Nel 1953 fu eletta consigliere comunale a Guglionesi e la sua opera fu indirizzata soprattutto alle politiche in favore dell’emancipazione femminile, battendosi per migliorare la condizione della donna nella società del tempo. Nel Consiglio comunale del 30 novembre 1953, propose di dare assistenza sanitaria gratuita alle raccoglitrici delle olive, lavoratrici stagionali, il cui reddito globale del nucleo famigliare si mantiene al di sotto alla norma, per cui propongo che sia data assistenza sanitaria gratuita susseguita dalla parte del Comune.

Quando il 12 novembre 1989, Achille Occhetto diede il via allo scioglimento del Partito Comunista Italiano, la signorina Diamante rimase profondamente delusa e, da quel momento non volle sapere più nulla del partito; ormai ottantenne e dopo aver lottato per tutta la sua vita per un solo ideale, si ritirò a vita privata morendo a Guglionesi il 17-5-1994, ad 87 anni. Sandro Di Carlo racconta: “mio nonno Santuccio era quello che tutti i giorni la frequentava. A lei raccontava le guerre che aveva fatto e il periodo di prigionia. In guerra c’era andato per bisogno, come mercenario, combattendo prima in Spagna e poi in Africa dove venne fatto prigioniero dagli Inglesi e restando ben 11 anni lontano da Guglionesi. La signorina Diamante insegnò a mio nonno a leggere e scrivere e lei aveva un’adorazione per lui che con i suoi racconti gli ricordava l’Odissea, il poema di Omero. Lo paragonava ad Ulisse che, come mio nonno, aveva subito tante traversie ed era stato lontano da casa e dalla famiglia molti anni. Mio zio Carlo invece faceva la spesa per Diamante perché lei con i suoi grossi problemi di vista non poteva farla e doveva delegare qualcuno di fiducia dato che era sola. Mio zio come mio nonno, erano acerrimi comunisti come lo era lei. Quando Diamante era giovane nei comizi elettorali di Guglionesi, a volte, si confrontavano con gli altri partiti, specialmente con la Democrazia Cristiana, mettendosi a dialogare animatamente dai balconi dirimpetto (in Corso Conte Torino). Dotata di vasta cultura e molto preparata, Diamante vinceva sempre in queste dispute, anche quando di mezzo c’erano onorevoli. Le persone che ascoltavano in piazza, rimanevano incantate dalle sue parole e dal fervore che le accompagnava. Nel partito Comunista a Guglionesi era molto benvoluta ed era conosciuta anche a livello nazionale. Una volta, negli anni 80, venne a trovarla Paglietta che allora faceva parte della Commissione per lo sviluppo e la cooperazione parlamentare. Diamante non contrasse matrimonio, non lasciò documentazione scritta e nella vecchiaia si avvicinò, come spesso capita, alla religione cattolica andando anche in Israele per conoscere i luoghi dove Gesù era nato e vissuto. Diamante aveva una domestica ed anche un gatto al quale era molto affezionata e al quale dava da mangiare fettine di carne.

Le piaceva ascoltare la musica lirica settore nel quale, da vera intellettuale, si era fatta anche una buona cultura, ma molti erano gli argomenti che le interessavano e di cui le piaceva parlare. Ha lasciato in eredità al partito Comunista una casa a Guglionesi in via Guiscardo, mentre quella dove abitava è stata ereditata da una parente. Cloridano Bellocchio: “la frequentavo spesso e mi raccontava di lei, della sua famiglia dall’origine che viveva a Roma e del padre Gaetano che era un liberale antifascista tanto che, a seguito delle introduzioni delle leggi fascistissime, subì anche lui come altri, violenze fisiche perpetrate con i manganelli e con l’obbligo di bere l’olio di ricino. Questi episodi subiti dal padre, generarono un forte sentimento antifascista nei giovani figli di Rocchia. Armando e Diamante frequentarono l’Università dove ebbero contatti con giovani comunisti che rimasero in clandestinità. Nel 1946 a guerra terminata, Armando Rocchia, all’epoca Pretore e Consigliere di Corte d’Appello, aderì al Partito Comunista Italiano per poi interessarsi alla costituzione di una Sezione del partito a Guglionesi. Ad Armando subentrò poi la sorella Diamante già iscritta al Partito, con il suo carattere forte e determinato che le consentì di essere rispettata da tutti. Diamante fu eletta nel secondo e terzo congresso della federazione comunista (1947 e 48) membro del Congresso molisano unica di Guglionesi e successivamente partecipò come delegata al Congresso Nazionale del Pci, dove si fece apprezzare per la sua cultura e determinazione. Ringrazio di cuore la mia collaboratrice Rosanna Piccione».

Nicolino Del Torto