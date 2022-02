Un nuovo pulmino per cambiare marcia

TERMOLI. Una raccolta fondi per sostenere un progetto della Comunità Papa Giovanni XXIII che riguarda la casa famiglia Santa Maria Goretti.

«Aiutaci ad arrivare dove oggi non riusciamo. Dai Ci Stai?».

Immagina di spostarti a bordo di un pulmino che vanta 400 mila km percorsi, 18 anni di viaggi e traslochi dal nord al sud Italia.

Ogni volta che è il momento di muoversi c’è da sperare di non rimanere a piedi!

Enzo e Anna Maria, papà e mamma della casa famiglia Santa Maria Goretti della Comunità Papa Giovanni XXIII lo sanno bene, e a bordo di questa speranza e del loro vecchio pulmino continuano a viaggiare insieme alla loro numerosa famiglia.

Oggi sono in 12, ma in 25 anni di accoglienza, iniziata a Torino per giungere a Termoli, sono tante le persone amate e ospitate: ex alcolisti, ex carcerati, donne vittime di tratta, mamme in attesa, bambini e ragazzi con disabilità o soli. Mani vuote e occhi spenti che trovano, nella casa di Enzo e Anna Maria, un posto in cui stare, il calore di una famiglia e un punto di riferimento che li accompagnerà sempre.

Ma “accompagnare” significa “unirsi nel cammino” e la strada richiede un mezzo che permetta di percorrerla! Enzo e Anna Maria non possono più affidarsi al vecchio pulmino perché il riscaldamento non funziona, quando piove entra l’acqua e ci sono spifferi e rumori continui. È arrivato il momento di cambiare marcia!

Per le esigenze della loro grande famiglia hanno individuato un nuovo mezzo, ibrido, che risponde anche all’attenzione che vorrebbero avere per i problemi ambientali. Il costo è di 33.000 euro. È una spesa che, in questo momento, la Comunità Papa Giovanni XXIII, che deve provvedere ai tanti bisogni di oltre 500 realtà di accoglienza, non riesce a sostenere da sola. Per questo Enzo e Anna Maria, con la loro numerosa famiglia, hanno bisogno di te!

Dona, adesso e moltiplica il tuo aiuto creando la tua raccolta fondi personale da condividere con i tuoi amici. La rete si allarga, insieme raggiungiamo il traguardo e apriamo più strade possibili perché il nuovo pulmino possa arrivare anche grazie al tuo contributo! Non fermiamo questa meravigliosa grande famiglia!

Dai, ci stai?!





Galleria fotografica