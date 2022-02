Bernardo Bruno in copertina su Forbes

Forbes, il magazine americano fondato nel 1917 a New York, ad oggi la testata internazionale più importante del mondo negli affari e nel lifestyle, sceglie Bernardo Bruno come copertina di Febbraio 2022, inserendolo tra gli avvocati più influenti del mercato e celebrandone il successo internazionale e lo straordinario percorso di carriera professionale, che lo vede oggi un riferimento indiscusso dell’avvocatura societaria e d’affari: “La sua storia sembra l’immagine del sogno americano. Invece è la storia americana di un avvocato italiano, capace di diventare, in meno di 20 anni, il riferimento di alcune delle società più importanti del mondo”.

I nomi celebri che lo hanno preceduto sulla prima pagina della rivista raccontano il successo di imprenditori visionari, miliardari, businessmem di caratura mondiale e addirittura Presidenti di Stato, a cui la copertina di Febbraio fa da pendant con l’avvocato di origine molisana, considerato il professionista di riferimento di grandi brand del lusso, multinazionali e top player del Made in Italy. Un personaggio in grado di incarnare il sogno americano dentro il percorso inarrestabile di chi ha abbattuto le barriere di una piccola regione del centro sud Italia per affermarsi nel jet set del business internazionale: “E’ nato e cresciuto a Termoli, di fronte alle Tremiti, dove ha lasciato il cuore e uno studio con diversi collaboratori. Torna appena e quando può. Anche perché il suo business ormai da anni è a Milano così come in America dove esercita l’avvocatura d’affari ai massimi livelli internazionali. Oggi ha più sedi tra cui Milano e New York, decine di collaboratori e relazioni importanti e consolidate negli States”.

In una lunga e avvincente intervista, il Direttore del magazine ripercorre le tappe fondamentali di un percorso professionale che parte da Termoli e arriva in via Monte Napoleone e sulla Madison Avenue, valorizzando aspetti conosciuti più a livello internazionale che locale, anche in ragione della notoria riservatezza dell’avvocato Bruno, che emerge sin dalle battute introduttive: “Preparazione, innovazione, eccellenza e riservatezza sono gli ingredienti del suo successo. Uno dei suoi punti di forza è la discrezione (“niente nomi di clienti, per favore): una caratteristica, per cui si è fatto un nome negli ambienti del business. La privacy fa parte del suo credo, molto apprezzato dai suoi clienti, soprattutto da quelli americani”.

La copertina di Forbes, che nell’immaginario collettivo è da oltre un secolo sinonimo di successo internazionale senza riserve, di chi ce l’ha fatta per davvero nel mondo del business più esclusivo, non sembra aver cambiato l’approccio schivo del Top Lawyer, capace di tornare nella cittadina di origine da Wall Street quasi in sordina, che chiude l’intervista mostrando i tratti con cui in tanti lo conoscono ed apprezzano da sempre: “Provi a descriversi”. Lui: “Sono solo uno a cui piace fare l’avvocato. Tutto qui”.

Il numero di Forbes è online e in edicola. In tutto il mondo.

