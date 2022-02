“Urlavano Italia, e caddero. Bruciavano di dolore, e caddero"

Con queste parole, Ermanno Eandi ricordava il massacro delle foibe.

Una pagina di storia intrisa di sangue, di dolore, di domande. Un drammatico eccidio avvenuto in un contesto storico altrettanto difficile -quello della seconda guerra mondiale- che fece da sfondo a questa tragedia. Una morte inspiegabile nei confronti di numerosissimi civili italiani della Dalmazia, del Quarnaro e della Venezia Giulia, che vivevano in quei territori da generazioni. Ed è proprio la memoria delle vittime, delle loro tribolazioni che ci consente oggi di rammentare il passato. Un passato inghiottito, in parte, da quelle voragini profonde presenti proprio nella regione del Carso. Si stima che il massacro abbia coinvolto tra le 3000 e le 5000 persone, ma alcuni storici riferiscono che i numeri siano ancora più alti.

I massacri a danno di italiani cominciarono proprio nel momento in cui cadde il regime fascista e il potere -in quei territori- venne assunto da Tito, che cominciò una vera e propria persecuzione nei confronti di questi italiani, che si opponevano al suo regime autoritario. Popolazioni che furono così costrette ad un lungo esodo che portarono pian piano allo spopolamento della comunità italiana in quei territori. Un territorio che li aveva ospitati per generazioni, per secoli. Ma il lungo esodo che coinvolse indicativamente 300000 persone o forse anche di più è considerato una firma indelebile sui libri di storia, di quello che fu realmente per gli italiani quel difficile periodo storico. La paura di essere internati, il timore di essere infoibati spinsero migliaia di famiglie ad abbandonare le loro case, per cercare salvezza da una morte atroce.

Nella giornata del ricordo istituita con la legge del 30 marzo 2004 si vuole rendere omaggio e conservare la memoria di tutti i martiri delle foibe. Affinché anche i loro discendenti possano ricordare il dramma, la paura vissuta, sui volti ormai sbiaditi dal tempo dei loro cari scomparsi in quel lontano massacro. Lontano dal punto di vista cronologico, ma attuale ed ancora vivo dal punto di vista della coscienza e del cuore.