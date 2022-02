Antonio Ballarin incontra gli studenti del comprensivo John Dewey

SAN MARTINO IN PENSILIS. in occasione della celebrazione della "Giornata del Ricordo", l’Istituto comprensivo John Dewey di San Martino in Pensilis ha organizzato un incontro con il vicepresidente dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, Antonio Ballarin, al fine di ripercorrere con gli studenti dell'Istituto una delle pagine più tragiche della storia italiana, l'esodo giuliano dalmata e il massacro delle foibe avvenuti tra il 1943 e il 1947. L'evento si tiene dalle ore 9.30 presso l'Auditorium della Scuola Primaria di San Martino in Pensilis.

