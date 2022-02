"Lagrandeonda" ospita il professor Antonio Ballarin

SAN MARTINO IN PENSILIS. Duplice l’impegno odierno del professor Antonio Ballarin a San Martino in Pensilis. Per ricordare le vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-fiumano-dalmata sarà ospite presso la sede dell’associazione culturale Lagrandeonda in via Croce.

L’appuntamento è alle ore 18.

«A distanza di 70 anni dalla tragedia delle Foibe e dell'Esodo, il ricordo di quei tragici avvenimenti è sempre vivo nel cuore dei discendenti. Non dimentichiamo le nostre radici e di chi siamo figli. L' amore per la nostra patria, si bella e perduta, è sempre forte e si trasmette di padre in figlio», uno dei messaggi di Ballarini pubblicati sul proprio profilo Facebook.