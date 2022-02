Chirurgia specialistica, pubblicato l'ultimo trattato del professor Francesco Minni

TERMOLI. Una nuova iniziativa scientifica, editorialmente parlando, quella data alle stampe dal professor Francesco Minni, luminare di chirurgia termolese che vive e lavora a Bologna.

Due anni fa lo intervistammo nell’ambito della presentazione di una sua opera all’istituto alberghiero di Termoli, poco prima che scoppiasse la pandemia.

Adesso ha pubblicato a distanza di 2 anni dal primo volume di Chirurgia generale, in libreria da ieri, il secondo volume di Chirurgia specialistica, che raccoglie ben 12 materie di pertinenza chirurgica (Chirurgia d’Urgenza, Neurochirurgia, ORL, Chirurgia Maxillo-facciale, Cardiochirurgia, Chirurgia Vascolare, Chirurgia Toracica, Ginecologia e Ostetricia, Urologia, Chirurgia Pediatrica, Chirurgia Plastica, Ortopedia).

Il volume, di oltre 1.500 pagine, ricco di illustrazioni a colori e di supporti informatici aggiuntivi, è dedicato agli studenti del corso di laurea in Medicina e Chirurgia e insieme al primo volume rappresenta un’opera unica nel panorama medico editoriale italiano ed anche internazionale.

Chi studierà le materie chirurgiche all’Università, lo farà su due volumi curati da un molisano.

«Per me è stato un onore poter coordinare i tanti valenti colleghi che hanno contribuito alla realizzazione del trattato ed è un piacere farvi partecipi di questa bella notizia», ha trasmesso l’autore, che ringraziamo, per dare lustro al nostro territorio, oltre che per il contributo di carattere medico.

Inoltre, il suo libro Arte e Chirurgia sarà tradotto in inglese per essere presentato alla fiera internazionale del libro di Francoforte.

Galleria fotografica