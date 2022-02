Donne e scienza: “Solo una ragazza su 5 sceglie di studiare queste materie”

TERMOLI. Donne e scienza: “Solo una ragazza su 5 sceglie di studiare materie Stem”.

In occasione del 35esimo anniversario dall’inizio delle attività dei Laboratori del Gran Sasso, il presidente del consiglio Mario Draghi, parlando della situazione della ricerca scientifica in Italia, ha sottolineato che: “Realizzare il pieno potenziale della ricerca vuol dire puntare su chi è stato spesso ai margini di questo mondo: le donne. Per troppo tempo le posizioni di vertice nella ricerca scientifica sono state appannaggio degli uomini.”

L’affermazione di Mario Draghi va a braccetto con quella di Antonio Zoccoli, presidente dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, il quale ha asserito che: “Abbiamo ancora un piccolo problemino di gender, nel senso che sulle Stem è difficile avere donne che facciano questo lavoro. Ma non è un problema a nostro livello, lo è a livello formativo e universitario. Bisogna quindi lavorare all’università e al liceo per aumentare la percentuale di donne nel nostro campo.” Per superare l’impasse delle “poche ragazze che scelgono studi scientifici, visto che solo una su 5 sceglie le cosiddette materie Stem”, il presidente del consiglio si è impegnato a investire oltre 1 miliardo di euro per potenziarne l’insegnamento e per “superare gli stereotipi di genere, così da riuscire a portare la percentuale al 35%”. Qualcosa sembra quindi muoversi a livello istituzionale per sovvertire un paradigma, ossia l’arrancare delle donne nel campo della ricerca scientifica, ancora troppo spesso sottovalutato. Anche a livello europeo giungono notizie incoraggianti in favore delle donne, stavolta però orientato a un maggiore controllo sulle nuove tecnologie, affinché non propaghino stereotipi e discriminazioni di genere.

Ai ricercatori del dipartimento Leverhulme Center for the Future of Intelligence dell’università di Cambridge sono stati assegnati quasi 2 milioni di euro (1milione e 900 mila per la precisione), dalla fondazione filantropica tedesca Stiftung Mercator, per studiare e comprendere meglio l’impatto delle tecnologie emergenti sulla vita delle persone. L’obiettivo di questa ricerca è quello di evitare che, attraverso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, vengano incorporate e amplificate le disuguaglianze esistenti, ossia quelle di genere, razza e classe. L’ingresso dell’intelligenza artificiale nella nostra vita quotidiana ha completamente trasformato la società, molto di più di quanto spesso ci rendiamo conto, invadendo campi che fino a ieri erano di esclusiva competenza umana la quale, con tutti i suoi limiti ed eccessi, era comunque più facilmente controllabile attraverso norme e appelli alla giustizia. Ma cosa accadrà quando a decidere ciò che è eticamente giusto o sbagliato saranno esclusivamente complessi software informatici e non più giudici e leggi umane? Già oggi gli algoritmi sono entrati irruentemente nelle nostre vite, regolando sempre più il nostro ingresso nel mercato del lavoro e l’accesso ai servizi essenziali quali quelli alla giustizia, assicurazioni e cure mediche, e gestendo anche le nostre interazioni con gli amici e i parenti. Il progresso tecnologico, in parole povere, sta correndo a ritmi talmente spediti che noi riusciamo a vedere solo la punta dell’iceberg delle conseguenze sociali non intenzionali che l’uso smodato e incontrollato della sua applicazione sta avendo nelle nostre vite: algoritmi che promuovono di tutto, dalle discriminazioni di genere, ai pregiudizi razziali nell’assistenza sanitaria e soprattutto alla disinformazione che erode la nostra fiducia nei sistemi democratici. Soldi ben spesi quindi: l’uomo ha creato la “bestia virtuale” e ora deve imparare a domarla, prima che lei domini noi!

Ma qualcosa si muove soprattutto a livello femminile. In occasione della Giornata internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza dello scorso 11 febbraio, le “Top Italian Women Scientists” (un club di scienziate costituito all’interno della Fondazione Onda e che raccoglie molte delle migliori menti femminili in campo biomedico) hanno preso carta e penna (naturalmente virtuali) per scrivere una lettera aperta al presidente del consiglio Mario Draghi. “Chiediamo che venga costituita una task force comprendente un ampio numero di donne scienziato – scrivono le 15 firmatarie della missiva a Draghi - che serva alle autorità nella promozione di progettualità tecnico scientifiche.” Tra le promotrici della campagna di sensibilizzazione nei confronti delle eccellenze scientifiche femminili italiane, figura anche Maria Benedetta Donati, coordinatrice del progetto scientifico MOLI – SANI alla Fondazione di ricerca e cura Giovanni Paolo II di Campobasso, una scienziata di primo livello impegnata nel grande progetto epidemiologico sui fattori genetici e acquisiti di rischio o di prevenzione delle malattie cardiovascolari e dei tumori. Tra i sei punti indirizzati dalle 15 donne scienziato all’attenzione del presidente del consiglio vi è anche una richiesta a “Sviluppare iniziative volte alla promozione di figure femminili che si distinguono per merito e competenza, favorendo azioni volte ad eliminare barriere culturali e/o giuridico amministrative che limitino la creatività e la progettualità dell’universo scientifico femminile.”

Barriere culturali che limitano, tra le altre cose, anche l’accesso delle donne scienziato all’interno dell’universo mediatico. Il progetto “100donne contro gli stereotipi”, promosso dall’associazione Giulia (Giornaliste Unite Libere Autonome) e dall’osservatorio di Pavia, mette in rilievo il fatto che: “Coloro che spiegano ed interpretano il mondo sono quasi sempre maschi – si legge nel sito 100esperte.it – ciò avviene nell’82% dei casi. Eppure le donne esperte ci sono. Ed esse possono rispolverare il linguaggio mediatico che, ignorandole, ignora i segni del tempo e non riconosce il contributo delle donne in tutti i diversi settori della società: dalla politica alla scienza.” Cento donne esperte, quelle messe in evidenza nel sito curato da Giulia, che si sono distinte nei vari campi delle scienze e in altri settori importanti dello scibile umano. Scorrendo la lista di scienziate e donne specialiste in settori importanti come la filosofia, storia, politica ed economia e finanza, che stanno dando lustro al nostro Paese, salta subito all’occhio la grande discrepanza di numeri tra le eccellenze femminili che si sono formate e laureate nelle regioni del nord Italia, già davvero poche se comparate al numero di scienziati maschi, e quelle che sono riuscite a far riconoscere il proprio talento studiando e specializzandosi nel sud del Paese. Poche le sarde citate sul sito di Giulia come esperte in campo scientifico (il cosiddetto Stem), tra cui Giulia Manca, laureata in fisica nucleare e delle particelle all’università di Cagliari e la neurologa Maria Del Zompo, ex rettore dell’università di Cagliari ed esperta in scienze biomediche e biotecnologiche. Rare anche le siciliane: le fisiche Giuseppina Micela e Federica Migliardo (quest’ultima laureata in fisica con il massimo dei voti a soli 22 anni e oggi esperta in biofisica e struttura della materia) e la matematica Maria Alessandra Ragusa. Tra le scienziate molisane compare solo la già citata Maria Benedetta Donati. Non va di certo meglio in nessuna delle altre regioni meridionali. La rara nascita di stelle femminili capaci di risplendere nel firmamento delle scienze, sono il segno che il sud Italia ha ancora molta strada da fare, sia in ambito sociale che universitario, per far sì che le donne possano sviluppare una mentalità scientifica e metterla in campo.