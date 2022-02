Biblio-cabine, qualcosa da diffondere sul territorio

Dove andranno a finire le cabine telefoniche lasciate ai Comuni in ‘eredità’ da Tim?

Una volta dismesse, sembravano destinate a scomparire dalle strade e dalle piazze molisane. Ma non è stato così ed ancora oggi continuano ad occupare spazio pubblico. Eppure quelle strutture erano utili e sono gratuite. Ce ne sono 20mila sull’intero territorio nazionale, e diverse centinaia ‘vegetano’ nella 20^ regione, senza che l'Azienda-madre manco corrisponda più l’occupazione di suolo pubblico ai Comuni che - peraltro – sembrano non avere alcuna intenzione di esigere il tributo. Dopo il diffondersi dei cellulari, chi volete che adoperi più il telefono pubblico su strada? Ed ecco che, nei nostri Comuni (che sanno sempre tutto) sarebbe dovuta sbocciare la domanda: come utilizzare queste cabine, visto che non ci facciamo manco pagare la Tosap? Intanto si potrebbe pensare alla cultura, sistemandovi libri per grandi e per piccini, di ogni genere e forma, collocati alla meglio su scaffali appositamente predisposti, pronti per essere consultati, presi in prestito o addirittura scambiati da grandi e da piccini.

L’obiettivo sarebbe quello di creare delle vere e proprie ‘piazze’ attorno alla vecchia (gloriosa) cabina, creando una sorta di edicola di libri gratuiti, da leggere e da scambiare. Occorrendo un nome di battesimo, la si potrebbe battezzare “Biblio-cabina”. Altrove sono già nate, come ad Arona (Novara), dove gli amministratori si sono ispirati alle esperienze di Londra e di New York. Gli antesignani non fecero altro che contattare un ingegnere della Telecom che subito fu lieto di regalare una cabina dismessa, facendola collocare dinanzi alla Stazione ferroviaria, zona di passaggio, ben frequentata. Dopo di Arona arrivò la Biblio-cabina di Torresina, fatta collocare dal Comitato di quartiere all’interno di un parco pubblico perché fosse meglio custodita e resa più fruibile per i bambini che frequentano il luogo quotidianamente. Gli obblighi per il prestito dei volumi? È lecito prendere un libro alla volta, addirittura senza manco restituirlo, ma alla condizione di sostituirlo con altri. Per il resto non ci sono regole, i volumi vengono resi disponibili per chiunque, persino ai nonni che leggono mentre attendono alla cura dei nipotini che giocano sulla piazza.

Oggi centinaia di biblio-cabine si contano in ogni parte d’Italia: in Emilia-Romagna, in Toscana, in Liguria, in Lombardia, in Umbria, in Puglia, in Sicilia ed in Sardegna. A Marotta c'è quella presentata dal Consiglio comunale dei bambini che, in questa cittadina marchigiana, viene eletto non solo per proporre una foto di gruppo alla Stampa locale quanto per avviare la gioventù ad occuparsi del sociale. Certe iniziative dovrebbero venire persino ai consiglieri od agli assessori molisani. D’altro canto cosa aspettarsi da Comunità che, pur essendo state 'onorate' da lasciti in volumi ed in natura, non hanno mai fatto alcunché per incrementare il numero dei manuali ricevuti in regalo, limitandosi soltanto a tenere in vita, annualmente, dei premi alla cultura scolastica; ma solo perché ne verrà un ritorno d’immagine sulle tv e sulla Stampa locale. Conosciamo qualche Comune, noto per la sua ostentata cultura, dove non si fa alcunché per invitare a frequentare la propria biblioteca, col risultato di avere – nel corso dell’anno – solo qualche decina di frequentatori.

Claudio de Luca