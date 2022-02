Col Carnevale arbereshe debutta il "Comitato eventi Portocannone"

PORTOCANNONE. Si è ufficialmente costituito il “Comitato eventi Portocannone”, un’organizzazione sulla scia del successo dell’esperienza natalizia del Presepe Vivente Arbereshe. Il Comitato ha lo scopo di organizzare gli eventi che avranno luogo a Portocannone.

Esso è composto dai cittadini, come singoli, dalle associazioni e dal volontariato: si uniranno tutte le forze per organizzare occasioni di crescita per la comunità ed il paese. Il Comitato è già operativo, è già in programma, infatti, il prossimo evento: il giorno 27 febbraio si porterà in scena la riedizione del Carnevale Arbereshe.

Si sta lavorando per redigere il calendario degli eventi del 2022, altre manifestazioni sono in cantiere ma verranno decise man mano, nel proseguo, con il confronto ed il contributo di idee del comitato e dell’amministrazione. Il ruolo di guida verso la creazione del comitato è stato, infatti, dell’amministrazione comunale che ha saputo riunire tutte le energie gravitanti intorno all’associazionismo di Portocannone ed è sempre interessata a creare nuove occasioni culturali e ricreative.