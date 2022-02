Encomi ai volontari dell’associazione Sae 112

Encomi ai volontari dell’associazione Sae 112

TERMOLI. Encomi per i volontari dell’associazione Sae 112. Stamane la premiazione presso la loro sede di volontariato a Termoli.

Come ogni gratificazione, anche gli encomi che hanno ricevuto stamane i volontari dell’associazione Sae 112 è volta al riconoscimento del loro operato e dei loro sacrifici. Perché quando si parla di fare del bene e di aiutare, i volontari sono sempre in prima linea. Un codice si potrebbe definire -ciò che li guida alla solidarietà- ma morale, ossia nascosto dentro ciascuno di loro, che li spinge a donare aiuto.

In questa mattinata soleggiata e allo stesso tempo invernale, i numerosi volontari in splendida divisa rosso fuoco sono stati premiati per il loro impegno e il loro supporto ai più bisognosi. Un aiuto donato in questi tempi difficili, non soltanto di pandemia, ma anche per i numerosi incendi che hanno caratterizzato e funestato il basso Molise la scorsa estate. Matteo Gentile presidente dell’associazione e alla guida del gruppo ci ha spiegato che questo riconoscimento è davvero un momento importantissimo, anche perché questi encomi sono stati consegnati proprio dal presidente del consiglio regionale Salvatore Micone, giunto proprio a Termoli per conferire questi riconoscimenti. Un riconoscimento dovuto, perché ogni momento buio comporta sacrificio e impegno e i tanti volontari hanno comunque rinunciato a tante cose per portare aiuto ai più bisognosi. La volontà è l’ingrediente che spinge e condisce più di tutti la coesistenza di un gruppo. Persone che dedicano tempo agli altri, sacrificando per alcuni versi anche il proprio di tempo. Non solo la pandemia, ma anche gli incendi, i terremoti e le tante difficoltà che colpiscono sempre più spesso la collettività.

Ogni volontario è sottoposto a corsi di formazione, nessuno può improvvisarsi volontario. Si è chiamati ad aiutare in circostanze difficili o forse anche impossibili delle volte, ma lo si può fare grazie al duro impegno e alla formazione. Quest’ultima è proprio l’obiettivo primario di ogni associazione di volontariato. Il Sae 112, così come le altre associazioni di volontariato sono al servizio della comunità.

Salvatore Micone ha ribadito l’importanza del momento vissuto stamane con la premiazione dei volontari. Un momento significativo, che è stato voluto fortemente in presenza proprio nella sede di Termoli. Per encomiare le eccellenze, persone straordinarie dal cuore nobile, che nei momenti più delicati non si sono mai risparmiati. I volontari hanno donato solidarietà e aiuto non solo alla nostra regione, ma anche speranza al di fuori dei confini regionali, in più momenti, dando lustro e onore al nostro Molise. La bellezza dell’aiuto che si dona agli altri la si può trovare dentro di noi ha ricordato Micone. Perché ciascun volontario ci insegna che si può donare solidarietà, in particolare in quest’ultimo periodo pandemico.

Durante la cerimonia sono stati premiati tutti i volontari con attestato e medaglia. Il presidente Micone li ha definiti “ambasciatori di speranza" oiché portatori di sorrisi, aiuto e solidarietà.

E se la speranza “elpis” fu l’ultima ad uscire dal vaso di pandora nel mito greco, questa rimane dopotutto la cosa più preziosa da donare agli altri, poiché è il bene più resiliente che esista.

Galleria fotografica